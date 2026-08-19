Primer ministro pide perfeccionar leyes de tierras, vivienda y negocios inmobiliarios

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pidió reformar las leyes sobre tierras, vivienda y negocios inmobiliarios con el fin de crear un marco normativo más coordinado y transparente, reducir los costos de los insumos y sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo.

Durante un debate en grupo sobre las orientaciones de política para modificar la Ley de Tierras, la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios, celebrado hoy en Hanoi, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, el jefe del Gobierno señaló que las reformas no solo deben resolver los problemas actuales, sino también introducir políticas innovadoras que impulsen el desarrollo.

En cuanto a la Ley de Tierras, el primer ministro destacó la necesidad de reformar la planificación del uso de la tierra y sus procedimientos. De conformidad con la Resolución No. 21-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 durante el tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, sobre las opiniones y orientaciones para modificar la Ley de Tierras y las leyes conexas (Resolución No. 21), señaló que cada localidad debería avanzar hacia un único marco integrado de planificación a nivel provincial, en lugar de contar con múltiples planes superpuestos.

Subrayó que deben establecerse criterios y condiciones estrictos para evitar cambios arbitrarios en los planes de uso de la tierra o en sus fines de utilización.

La asignación y el arrendamiento de tierras, así como los cambios en sus fines de uso, también deben realizarse de manera pública, transparente y competitiva, afirmó. La ley debe distinguir claramente los casos que impliquen subastas de derechos de uso de la tierra, licitaciones para proyectos que utilicen terrenos y asignación directa de tierras a los inversores, al tiempo que establece normas claras sobre los pagos por el uso de la tierra.

Los precios de la tierra constituyen otra cuestión de gran importancia, afirmó el primer ministro, ya que representan un costo de los insumos para prácticamente todos los proyectos y actividades económicas. Los elevados precios de la tierra terminan elevando los precios de los productos finales, mientras que los inversores también pueden afrontar mayores costos de financiación y gastos adicionales cuando los procedimientos administrativos se prolongan demasiado.

En la cita (Fuente: chinhphu.vn)



El Estado debe determinar los precios de la tierra sobre la base de métodos científicos y datos fiables, haciendo transparente el proceso y conectando las bases de datos de tierras con las bases de datos sectoriales, señaló.

El jefe del Gobierno subrayó que estas medidas integrales son necesarias para controlar los costos de los insumos y, posteriormente, los precios de la vivienda, la tierra y los productos finales. Añadió que los costos deben calcularse claramente y que deben introducirse medidas tanto mediante las leyes como a través de las normas que orientan su aplicación, con el fin de minimizarlos.

En cuanto a la recuperación de tierras, la indemnización y la reubicación, exigió pasar de la simple compensación a las personas por los bienes afectados por la recuperación de tierras a la reconstruir sus vidas. Las condiciones de vida después de la recuperación de tierras deben ser mejores que antes.

También pidió reformas administrativas y una mayor descentralización para acortar los procedimientos, señalando que los largos procesos de asignación de tierras terminan aumentando los costos de los proyectos y elevando los precios.

En relación con la Ley de Vivienda, Minh Hung señaló que la Constitución establece que el Estado crea las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho a tener un lugar donde vivir. Por ello, el enfoque de las políticas debe pasar de “tener que ser propietario de una vivienda” a “tener un lugar donde vivir”.

Una prioridad clave debe ser el desarrollo de viviendas de alquiler y viviendas sociales. El proyecto de ley distingue cuatro tipos de vivienda: vivienda comercial, vivienda de alquiler, vivienda para servicios públicos y vivienda destinada a políticas sociales.

El primer ministro afirmó que el Estado por sí solo no puede satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores, estudiantes, empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas. Por ello, es necesario movilizar más recursos del sector privado.

El objetivo es crear una oferta suficientemente amplia y de alta calidad de viviendas de alquiler, dotadas de una infraestructura adecuada que brinde seguridad a los inquilinos, afirmó.

Sobre la vida útil de los edificios de apartamentos, el jefe del Ejecutivo señaló que ningún edificio puede durar para siempre. Los edificios deben ser inspeccionados cuando alcancen el final de su vida útil prevista y, si no cumplen las normas de seguridad, deben ser reparados o reconstruidos.

Sin embargo, recalcó que los derechos de propiedad de los residentes deben seguir estando protegidos por la ley. Las normas deben ser detalladas y transparentes para que las personas conozcan sus derechos y se sientan seguras.

En cuanto a la Ley de Negocios Inmobiliarios, el jefe del Gobierno señaló que la prioridad es desarrollar un mercado transparente, saludable, estable y sostenible. La información debe estar disponible públicamente, mientras que deben fomentarse las transacciones a través de plataformas de negociación y los pagos mediante bancos, y desalentarse las operaciones en efectivo.

Añadió que las autoridades están trabajando para construir un sistema integrado de información que conecte los datos inmobiliarios con la base de datos nacional de residentes y con las bases de datos sobre planificación, fiscalidad, notarización y banca. También se están elaborando medidas para proteger mejor a las partes vulnerables en las transacciones inmobiliarias./.