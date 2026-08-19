Líder vietnamita recibe al dirigente del Partido del Trabajo de México

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, recibió hoy en Hanoi al coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, senador Alberto Anaya Gutiérrez, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.



En la cita, To Lam expresó su sincero agradecimiento por la solidaridad y el valioso apoyo brindados por el PT al Partido y al pueblo de Vietnam, especialmente en materia de información, comunicación exterior y promoción de las relaciones del PCV con los partidos políticos de América Latina.



Manifestó su confianza en que la visita contribuirá a fortalecer la confianza política, profundizar los vínculos entre ambos partidos y consolidar la base política de las relaciones de cooperación entre Vietnam y México.



El líder afirmó que Vietnam concede importancia al papel y la posición de México en América Latina y considera al PT un socio tradicional y confiable del PCV.



Valoró las contribuciones de Alberto Anaya Gutierrez y del PT al fortalecimiento de las relaciones entre ambos partidos, así como a los movimientos de izquierda y progresistas de México y la región.



En un contexto internacional y regional marcado por numerosos cambios, destacó la importancia de que las fuerzas de izquierda y progresistas fortalezcan la solidaridad, intercambien experiencias y coordinen sus acciones, subrayó.



Sobre las relaciones entre ambos partidos y países, To Lam mostró su satisfacción por los importantes avances de los vínculos Vietnam-México, especialmente en economía, comercio e inversión, que han convertido a ambos países en importantes socios comerciales de sus respectivas regiones.



Señaló que ambos partidos comparten intereses y puntos de vista sobre cuestiones como el desarrollo, la justicia social, la mejora de las condiciones de vida de la población, la defensa de la independencia y la soberanía nacional y el fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación internacionales.



Celebró la firma del Acuerdo de Cooperación entre ambos partidos para el período 2026-2031, considerándolo un hito importante para consolidar la base política y elevar las relaciones Vietnam-México a un nuevo nivel.



A su vez Alberto Anaya Gutierrez expresó su emoción por regresar a Vietnam y ser testigo de los grandes cambios del país en la nueva era. Manifestó su profundo respeto por el Presidente Ho Chi Minh y destacó que sus legados ideológicos han sido y siguen siendo heredados y aplicados de manera muy creativa y exitosa por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.

Asimismo, valoró altamente la contribución del secretario general y presidente To Lam al proceso de renovación de Vietnam y mostró su confianza en que Vietnam, bajo el liderazgo del PCV, continuará cosechando importantes éxitos, que no solo elevan su posición internacional y su fortaleza nacional, y sino que también ofrecerán un modelo de referencia y una fuente de inspiración para las fuerzas de izquierda y progresistas de México, América Latina y el mundo.

El dirigente del PT reafirmó el deseo de su partido de consolidar las relaciones tradicionales de amistad con el PCV, aplicar eficazmente el nuevo Acuerdo de Cooperación y aprovechar las ventajas derivadas de la pertenencia de ambos países al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífco (APEC) para ampliar el comercio, complementar sus economías y apoyarse mutuamente, contribuyendo a unas relaciones bilaterales rápidas, sostenibles y sustantivas.

En la recepción (Fuente: VNA)



Ambos dirigentes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de distintos niveles, así como de teorías y experiencias prácticas; organizar seminarios, diálogos temáticos y visitas de investigación; fortalecer el papel de ambos partidos en la orientación de las relaciones Vietnam-México, coordinarse en foros internacionales y mecanismos entre partidos políticos, y ampliar los intercambios entre las generaciones jóvenes.



Ese mismo día, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, mantuvo conversaciones con Alberto Anaya Gutierrez, en las cuales intercambiaron información sobre la situación internacional y cuestiones de interés común.

Ambas partes acordaron algunas orientaciones y medidas concretas para aplicar eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre los dos partidos, generando un nuevo impulso a la cooperación bilateral en ámbitos como el intercambio de delegaciones, la divulgación de informaciones al exterior, la edición y publicación, la acupuntura y la medicina tradicional, el intercambio de experiencias y teorías sobre la construcción del Partido y el desarrollo socioeconómico y la conexión empresarial, entre otros.

Durante su estancia en Vietnam, la delegación de alto nivel del PT depositó una ofrenda floral y rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo; además de mantener reuniones con dirigentes de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y varios ministerios, organismos y agencias; asicomo realizar visitas de trabajo a la provincia de Quang Ninh y la ciudad de Hai Phong./.