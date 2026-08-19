Vietnam y Estados Unidos buscan aprovechar potencial de su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) – Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de importancia estratégica primordial y desea trabajar conjuntamente para aprovechar plenamente el valor estratégico del marco de Asociación Estratégica Integral entre los dos países, afirmó el viceprimer ministro vietnamita Pham Gia Tuc.

Durante la recepción ofrecida hoy a la embajadora de Estados Unidos en Hanoi, Jennifer Wicks, quien realizó una visita de cortesía con motivo del inicio de su mandato en el país indochino, Gia Tuc valoró positivamente las numerosas actividades emprendidas por la embajadora desde el comienzo de su mandato, lo que demuestra la importancia que concede a las relaciones bilaterales y su determinación de promover la cooperación entre ambos países.

Expresó su confianza en que, la embajadora tendrá un mandato exitoso y contribuirá a impulsar las relaciones de Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos estables, sustantivas y eficaces.

La economía, el comercio y la inversión seguirán siendo motores de las relaciones, mientras que la ciencia y tecnología, la innovación y el desarrollo de recursos humanos constituirán ámbitos de cooperación estratégica y a largo plazo, subrayó.

Pidió a la embajadora desempeñar el papel de puente, promover los contactos de alto nivel y aplicar de manera sustantiva los acuerdos alcanzados, contribuyendo a que las relaciones bilaterales se desarrollen de forma estable y duradera, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

El subjefe del Gobierno señaló que Vietnam está implementando un nuevo modelo de desarrollo en el que la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital son motores fundamentales.

Vietnam acoge favorablemente las inversiones a largo plazo de empresas estadounidenses que empleen tecnologías avanzadas y estén vinculadas con la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de los vínculos con empresas vietnamitas.

En materia económica y comercial, instó a ambas partes promover una cooperación armoniosa, sostenible y mutuamente beneficiosa; resolver con prontitud los obstáculos y concluir próximamente las negociaciones y la firma de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado, creando un marco estable para que las empresas de ambos países amplíen sus inversiones, producción y actividades comerciales.

A su vez, Jennifer Wicks mostró su satisfacción por haber recibido del presidente Donald Trump la misión de impulsar las relaciones entre ambos países y manifestó su confianza en que ambas partes lograrán resultados concretos en la implementación de la Asociación Estratégica Integral.

La diplomática reafirmó el compromiso de Washington de apoyar un Vietnam “fuerte, independiente, autosuficiente y próspero”, y destacó que la cooperación económica y comercial será la máxima prioridad durante su mandato, al tiempo que se ampliará la cooperación en los demás pilares.

Apreció los esfuerzos del Gobierno vietnamita para perfeccionar el marco jurídico, mejorar las condiciones de inversión y negocios y fortalecer el diálogo.

Por otro lado, aseguró que trabajará estrechamente para promover proyectos concretos y mantener intercambios positivos con el fin de alcanzar pronto un acuerdo comercial, generando nuevas oportunidades económicas y de inversión para ambos países.

La embajadora se comprometió a hacer todo lo posible para contribuir a que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos continúe desarrollándose en el próximo período./.

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