Vietnam y México intensifican intercambios teóricos y cooperación en la formación de cuadros

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, recibió hoy a una delegación de alto nivel del Partido del Trabajo de México (PT), encabezada por su coordinador nacional Alberto Anaya Gutiérrez, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

Al compartir sobre la base ideológica del Partido Comunista de Vietnam, Minh Huan destacó que, además del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, la teoría sobre la línea de renovación se ha convertido en el tercer componente de la base ideológica del Partido durante el período de renovación.

El director de la Academia valoró altamente al PT por mantener firmemente sus objetivos e ideales, al tiempo que se adapta con flexibilidad al contexto de América Latina.

Asimismo, mostró su agradecimiento al PT por su apoyo a la difusión del pensamiento de Ho Chi Minh y por la construcción de estatuas del Presidente Ho Chi Minh en distintos lugares de México.

En cuanto a las orientaciones de cooperación, el alto funcionario partidista vietnamita propuso establecer un mecanismo de intercambio teórico y cooperación en la formación de cuadros, especialmente para compartir experiencias sobre la construcción del Partido entre los cuadros jóvenes.

Estos contenidos serán recopilados por la Academia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para presentarlos a las autoridades competentes del Partido para su consideración y decisión, puntualizó.

A su vez, Alberto Anaya Gutiérrez afirmó que Vietnam constituye un modelo exitoso de socialismo al aplicar eficazmente una economía de mercado con orientación socialista, contribuyendo a garantizar prosperidad, libertad y progreso para el pueblo, así como una elevada tasa de crecimiento económico.

Tras manifestar su interés por el modelo vietnamita de formación de cuadros, valoró los éxitos alcanzados por el proceso de Doi Moi (Renovación) iniciado en 1986.

Con el objetivo de estrechar aún más las relaciones entre ambos partidos, Alberto Anaya Gutiérrez propuso organizar seminarios bilaterales de intercambio teórico de manera alternada en Vietnam y México, y manifestó su disposición a recibir a profesores vietnamitas para realizar intercambios académicos.

El dirigente del PT también manifestó su deseo de continuar reeditando las obras del Presidente Ho Chi Minh y de dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam para utilizarlas como materiales de referencia en el seminario de partidos políticos de izquierda previsto para octubre próximo en México, contribuyendo así a que los amigos internacionales y los movimientos de izquierda comprendan mejor la causa de Renovación de Vietnam.

En esta ocasión, ambas partes expresaron su confianza en que la visita contribuirá a consolidar y estrechar las relaciones sostenibles entre el Partido Comunista de Vietnam y el PT, impulsando las relaciones de cooperación entre ambos países hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia./.

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