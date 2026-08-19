Provincia de Gia Lai acelera su desarrollo industrial con nuevo parque

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La Compañía de Inversión e Infraestructura Industrial Binh Hung inauguró hoy la construcción del Parque Industrial de Tay Giang, el cual cuenta con una inversión de 69,2 millones de dólares y abarca una superficie de 300 hectáreas en la comuna de Binh Khe, provincia de Gia Lai.



Al intervenir en el evento, Lam Hai Giang, vicepresidente del Comité Popular de Gia Lai subrayó que el Parque Industrial de Tay Giang desempeña un papel importante en el plan de desarrollo socioeconómico de la provincia, como contribución a complementar el fondo de terrenos para proyectos industriales con infraestructura integrada; a sentar las bases para atraer nuevo capital; expandir la producción e impulsar el valor industrial, las exportaciones y los ingresos presupuestarios.



Se espera que el proyecto comience a atraer inversores secundarios a partir de enero de 2027, comunicó.



En los primeros seis meses de 2026, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de Gia Lai creció un 8,21%; el sector de industria y construcción se expandió un 11,68% y el campo industrial por sí solo registró un aumento del 11,74%, informó.



La provincia ha atraído 165 proyectos con un capital registrado total de cerca de seis mil 336 millones de dólares. Con el fin de lograr un crecimiento de dos dígitos, Gia Lai necesita desarrollar urgentemente nueva capacidad productiva, especialmente en los sectores de manufactura y procesamiento, así como en infraestructura de zonas industriales y logística.



Lam Hai Giang instó al promotor a que acelere para finalizar el plan y su ejecución, priorizando la infraestructura esencial y las áreas aptas para acoger a inversores secundarios a partir de enero de 2027, con el fin de construir un parque industrial moderno y sincronizado.



También urgió a intensificar la promoción de inversiones, priorizando a las empresas que cuenten con solidez financiera, tecnología avanzada, capacidades de alto valor añadido y prácticas respetuosas con el medioambiente.



La eficacia del proyecto se evalúa no solo por el volumen de construcción, sino también por la superficie de suelo industrial disponible para arrendamiento, el número de proyectos secundarios operativos, los valores de producción y exportación, las contribuciones presupuestarias y el empleo generado para los residentes locales, enfatizó.



De acuerdo con la Compañía de Inversión e Infraestructura Industrial Binh Hung, el Parque Industrial de Tay Giang se orienta desarrollar hacia un modelo verde, limpio y atractivo con infraestructura moderna, diseñado para atraer a industrias de manufactura, fabricación, procesamiento y sectores auxiliares.



Hasta la fecha, tres empresas han firmado memorandos de entendimiento para arrendar infraestructura que abarca una superficie total de 54,2 hectáreas, con una inversión total proyectada de aproximadamente 50 millones de dólares.



La obra se prevé vea finalizada su construcción en el cuarto trimestre de 2029./.

VNA