Ciudad Ho Chi Minh fomenta participación empresarial en mercado de carbono

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está acelerando el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión, los sistemas de datos y la capacidad de verificación para facilitar una participación más efectiva de las empresas en el mercado de carbono, en un contexto de creciente demanda de cuotas de emisión y créditos de carbono.



Perfeccionar mecanismos y eliminar obstáculos



Según Le Cong Thang, viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Vietnam está pasando de la etapa de formulación y perfeccionamiento de políticas a la de organización y puesta en funcionamiento del mercado de carbono. La Bolsa Nacional de Carbono opera de forma piloto desde el 29 de junio de 2026, sentando las bases para el intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero y créditos de carbono.



Hasta el momento, se ha establecido básicamente el marco de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar el mercado de carbono. En el próximo período, las autoridades continuarán perfeccionando el sistema de medición, reporte y verificación de las reducciones de emisiones, la gestión de datos y las condiciones técnicas necesarias para garantizar un funcionamiento transparente y eficiente del mercado.



En Ciudad Ho Chi Minh, de acuerdo con la Decisión N.º 42/2026/QD-TTg, emitida el 10 de agosto de 2026 por el Primer Ministro, un total de 479 empresas están sujetas al inventario obligatorio de gases de efecto invernadero. Previamente, 16 empresas de los sectores termoeléctrico y siderúrgico habían recibido cuotas de emisión piloto para el período 2025-2026.



La metrópolis ha solicitado aclaraciones sobre el mecanismo aplicable a las propuestas de empresas privadas para establecer plataformas de negociación de créditos de carbono, los requisitos para la concesión de licencias y su conexión con el Sistema Nacional de Registro. También ha pedido publicar una lista de entidades habilitadas para verificar y auditar créditos de carbono en cada industria y sector, con el fin de facilitar a las empresas la selección de estos proveedores de servicios.



Según Le Cong Thanh, durante la fase piloto, los organismos competentes continuarán revisando y perfeccionando las políticas, la infraestructura técnica, los sistemas de medición, reporte y verificación, así como los mecanismos de gestión de datos. Paralelamente, reforzarán el diálogo con el sector empresarial para identificar y resolver las dificultades que surjan durante la implementación.



Elevar la calidad de los proyectos



Nguyen Ngoc Tung, representante del Fondo VinaCarbon, perteneciente a VinaCapital, subrayó que la calidad de los créditos de carbono y la capacidad de demostrar la eficacia de las reducciones de emisiones serán factores decisivos para que las empresas puedan acceder a fuentes de financiación. Las iniciativas de reducción de emisiones deben convertirse en activos medibles y verificables capaces de generar valor económico.



Las reducciones deben ser reales, cuantificables y verificables, demostrar la adicionalidad de los proyectos y evitar la doble contabilización o la venta de una misma reducción. El sistema de medición, reporte y verificación (MRV) debe garantizar datos claros y trazables, metodologías de cálculo transparentes y resultados sometidos a una comprobación independiente.



Entre las empresas de Ciudad Ho Chi Minh, el nivel de preparación para participar en el mercado de carbono sigue siendo desigual. Algunas grandes compañías, especialmente las orientadas a la exportación, ya comienzan a medir sus emisiones y adaptarse a los estándares internacionales, mientras que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas todavía se encuentra en una etapa inicial de estudio.



La preparación debe comenzar con el inventario de gases de efecto invernadero, que permita determinar el volumen de emisiones e identificar los procesos que presentan mayores ineficiencias. A partir de esos datos, las empresas pueden implementar medidas de ahorro energético, optimización de procesos, sustitución de combustibles y estandarización gradual de sus proyectos.



En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la cooperación mediante conglomerados industriales, cooperativas o cadenas de valor puede contribuir a repartir los costos y alcanzar una escala suficiente para poner en marcha este tipo de iniciativas.



En Ciudad Ho Chi Minh, el elevado número de empresas sujetas al inventario obligatorio genera una demanda concreta para el mercado de carbono. Para participar eficazmente, las compañías deben prepararse en materia de datos, recursos humanos y gestión de emisiones, mientras que las autoridades necesitan continuar perfeccionando las normas a partir de la experiencia práctica.



El viceministro Le Cong Thang enfatizó que las empresas deben pasar de una actitud centrada en “cumplir con la obligación de reducir emisiones” a otra orientada a “crear activamente valor a partir de la reducción de emisiones”.



A su juicio, esta transformación permitirá consolidar gradualmente un mercado de carbono sólido y eficiente, capaz de movilizar recursos adicionales para reducir las emisiones y acelerar la transición hacia una economía verde./.

VNA