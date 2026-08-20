Asamblea Nacional de Vietnam examina reforma del Código Penal

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam escucha esta mañana los informes relativos a tres proyectos legislativos: el Código Penal (enmendado), el Código de Procesamiento Penal (enmendado) y la Ley de Organización de las Agencias de Investigación Penal (enmendada), como parte de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



Estos contenidos serán debatidos posteriormente en grupos de trabajo durante la sesión vespertina.



La reforma del Código Penal se centra en la modificación y complementación de las disposiciones relativas a los delitos, las penas, la exención de responsabilidad penal, la suspensión temporal del ejercicio de la acción penal y la prescripción de la acción penal, entre otras, con el objetivo de garantizar la coherencia, uniformidad, viabilidad y técnica legislativa.



Uno de los contenidos centrales es la propuesta de reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte para seis delitos. El Código Penal vigente contempla diez delitos castigados con la pena capital. El Gobierno propuso abolir esta pena para seis de ellos: rebelión, violación de menores de 16 años, tráfico ilícito de estupefacientes, crímenes de lesa humanidad, de guerra y terrorismo destinado a subvertir la administración popular. Se mantendría esta pena para los delitos de traición a la Patria, asesinato, terrorismo y fabricación ilícita de estupefacientes.



Esta reducción tiene como objetivo institucionalizar las directrices del Partido, adecuar la legislación a las tendencias progresistas en materia penal y reforzar la posición de Vietnam en la cooperación judicial penal, la extradición y la asistencia jurídica mutua.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

El proyecto también propone duplicar, en términos generales, los importes de las multas y los umbrales monetarios que determinan los tipos y grados de las penas, con el objetivo de adecuarlos a las variaciones de los precios, salarios, ingresos, el Producto Interno Bruto per cápita y condiciones de desarrollo socioeconómico.



Otro punto destacado es la ampliación de los supuestos de exención de responsabilidad penal para actividades de investigación, experimentación y aplicación de nuevas tecnologías, así como para los ensayos controlados de tecnologías, procesos, soluciones, productos, servicios y nuevos modelos de negocio relacionados con la innovación tecnológica. También se contemplan determinados casos vinculados al cumplimiento de misiones de defensa, seguridad y lucha contra la delincuencia por parte de las fuerzas armadas.



El borrador incorpora nueve delitos nuevos en ámbitos como el orden económico, la ciberseguridad, la alta tecnología, el medioambiente, la seguridad pública y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, amplía la tipificación de delitos existentes para abarcar nuevas conductas, especialmente en tecnología de la información, redes de telecomunicaciones, economía, comercio y propiedad intelectual.



Estas modificaciones buscan cubrir las lagunas existentes en la legislación penal, evitar que determinadas conductas delictivas queden impunes, responder a las exigencias derivadas de la integración internacional y reforzar la prevención y la lucha contra la delincuencia en el nuevo contexto.



Durante la sesión matutina, la Asamblea Nacional también debate en el pleno el Programa de Objetivos Nacionales para el desarrollo sociocultural, rural, étnico y de zonas montañosas para el período 2026-2035, que integra cuatro programas en uno solo./.