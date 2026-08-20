Vietnam impulsa asociación estratégica con Kazajistán

Astaná (VNA) - El embajador de Vietnam en Kazajistán, Nguyen Thanh Le, presentó el 19 de agosto sus cartas credenciales al presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, con lo que inició su misión diplomática en el país centroasiático.



Tras la ceremonia, el embajador vietnamita afirmó que coordinará estrechamente con la cartera de Relaciones Exteriores, los demás ministerios, organismos y localidades de Kazajistán para implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel, consolidar la confianza política e impulsar la cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, el transporte y la logística, el turismo, la cultura, la educación y los intercambios entre los pueblos.



Vietnam y Kazajistán elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica en mayo de 2025, en el marco de la visita de Estado al país del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.



Este nuevo marco de relaciones crea condiciones favorables para que ambos países fortalezcan la cooperación en múltiples ámbitos, especialmente en la conectividad económica, el comercio, la inversión, el transporte y los intercambios entre los pueblos.



El embajador Nguyen Thanh Le afirmó que se esforzará por llevar los acuerdos y las orientaciones de cooperación bilateral hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia.



Anteriormente, el 22 de junio, el diplomático presentó las copias de sus cartas credenciales al viceministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Alibek Kuantyrov, ocasión en la que ambas partes intercambiaron opiniones sobre medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales.



Vietnam y Kazajistán establecieron relaciones diplomáticas el 29 de junio de 1992. Durante más de tres décadas, los vínculos de amistad entre ambos países se han consolidado y desarrollado de manera constante.



Las dos naciones mantienen una estrecha coordinación y se brindan apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales./.

VNA