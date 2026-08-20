Vietnam aspira a que la economía verde alcance el 10% de su PIB

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La belleza natural de la playa Cua Viet-Ben Hai
Con una extensión de unos 10 kilómetros entre las comunas de Cua Viet y Ben Hai, en la provincia de Quang Tri, esta playa destaca por sus aguas cristalinas, arena blanca y fina y un paisaje tranquilo y prácticamente virgen.
La unidad nacional, fuerza para construir el futuro de Vietnam
La Revolución de Agosto de 1945 fue uno de los mayores hitos de la historia de Vietnam. Bajo el liderazgo del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, el levantamiento general triunfó y llevó al país a una nueva era, al tiempo que reafirmó una verdad fundamental: la unidad es una fuerza invencible.
Revolución de Agosto de 1945: victoria del patriotismo y la aspiración a la independencia nacional
La Revolución de Agosto de 1945 fue una gran victoria del pueblo vietnamita bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y del Presidente Ho Chi Minh. El triunfo puso fin a la dominación colonial y al régimen feudal, llevó al pueblo a asumir el control de su propio país y abrió una nueva etapa en la historia de Vietnam.
Nuevo servicio ferroviario conecta sitios patrimoniales del centro de Vietnam
La venta de billetes ya está disponible para un nuevo servicio ferroviario que conecta Hue con varios destinos del centro de Vietnam, ofreciendo a los viajeros una forma cómoda de conocer algunos de los principales sitios patrimoniales de la región.
El cine vietnamita ante oportunidad de despegue
Impulsado por la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural, el cine vietnamita se consolida como una industria clave con el objetivo de aportar al 7 % del PIB para 2030.
Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio
Durante los últimos años, la Policía Popular de Vietnam ha desempeñado un papel pionero en la transformación digital, convirtiéndose en un “punto de apoyo digital” para el país, los ministerios, sectores y localidades en el proceso de transformación digital nacional, así como en la protección de la información y la seguridad en el ciberespacio en la nueva era.
Vietnam mantiene crecimiento y refuerza motores de la economía para fin de año
Vietnam mantiene un sólido crecimiento en 2026, impulsado por la industria, la inversión extranjera, el consumo y el turismo. El reto ahora es acelerar la inversión pública y fortalecer la demanda interna para alcanzar un crecimiento de dos dígitos.
Descubren antiguos artefactos en una tumba de ladrillo en provincia de Nghe An
Una excavación de emergencia en una antigua tumba de ladrillo en la zona de Ru But, comuna de Kim Lien, provincia de Nghe An, permitió descubrir numerosos artefactos, entre ellos cerámica vidriada, monedas, objetos metálicos y dos espadas de hierro. Los primeros estudios indican que la tumba podría datar de entre los siglos IV y VII.
Recuperados 1.715 restos de mártires en Vietnam
Desde el inicio de la “Campaña de 500 días y noches”, el 15 de marzo de 2026, se han localizado y recuperado los restos de 1.715 mártires, lo que representa el 24,5% del objetivo previsto, según el Comité Directivo Nacional 515 para la búsqueda, recuperación e identificación de los óseos de los soldados caídos.
Torre Chot Mat, vestigio de la civilización Oc Eo en Vietnam
La Torre Chot Mat conserva en la provincia survietnamita de Tay Ninh vestigios de la antigua civilización Oc Eo y posee potencial para combinar la preservación del patrimonio con el desarrollo del turismo cultural y experiencial.
Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero
El Buró Político emitió la Resolución N.º 23-NQ/TW el 2 de agosto de 2026, enfocada en fortalecer el trabajo hacia los vietnamitas en el exterior, bajo el lema estratégico: "Construir una comunidad de vietnamitas en el extranjero más fuerte, elevar el poder blando y el prestigio nacional".
Artesano vietnamita revitaliza arte tradicional de las figurillas “to he”
El artesano Dang Van Hau, de Hanoi, se dedica incansablemente a preservar el oficio tradicional de elaborar “to he”, un juguete tradicional vietnamita confeccionado con pasta de arroz. Es pionero en renovar esta manifestación del arte popular mediante obras elaboradas, de gran valor plástico y marcadamente representativas de la identidad cultural vietnamita.
Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional
Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.
Ciudadela Imperial de Thang Long: cuna del orgullo nacional
La Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio Mundial de la UNESCO, preserva más de mil años de historia de Vietnam. Hoy, la tecnología 3D, la realidad virtual y la IA acercan este legado a nuevas generaciones.
Vietnam prepara recursos humanos para la era cuántica
La tecnología cuántica está pasando progresivamente de los laboratorios de investigación especializada a aplicaciones en distintos ámbitos en todo el mundo. En Vietnam, la tecnología cuántica y de ciberseguridad figura entre los 10 grupos de tecnologías estratégicas nacionales, considerados fundamentales para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad del país en la nueva era.
Provincia de Ninh Binh se tiñe de púrpura con las flores de nenúfar
Cada temporada de floración, el río Ngo Dong en el complejo turístico de Tam Coc- Bich Dong se cubre de nenúfares púrpuras, realzando la belleza paisajística de la provincia norvietnamita de Ninh Binh.
Vietnam fortalece su imagen nacional a través de la identidad cultural
A lo largo de su vida, el presidente Ho Chi Minh puso especial énfasis en el desarrollo de la cultura y del pueblo vietnamita, destacando la importancia y el papel pionero de la cultura como una luz guía que conduce a la nación hacia la victoria.
Actualidad: Máximo dirigente vietnamita realiza visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda
Del 9 al 14 de agosto, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, encabezó una delegación de alto nivel en visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de fortalecer la confianza política, impulsar las asociaciones y ampliar la cooperación multifacética.
Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a Nueva Zelanda
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Nueva Zelanda del 12 al 14 de agosto de 2026.
Colina Vong Canh, gran destino paisajístico a orillas del río Huong
La colina de Vong Canh, en el barrio de Thuy Xuan, se encuentra al suroeste de la ciudad de Hue, a unos siete kilómetros del centro. La colina se eleva hasta una altura de aproximadamente 43 metros, con su base bordeando el río Huong (Perfume).