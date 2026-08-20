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Vietnam aspira a que la economía verde alcance el 10% de su PIB

Apéndice a la Conclusión 75-KL/TW, con fecha del 28 de julio de 2026, del tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato sobre la protección del medioambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.

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VNA
#medio ambiente #cambio climático #nueva era
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Cambio Climático

Transición verde, economía circular

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