Malasia afronta más de un 90% de probabilidad de un “súper El Niño”

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia afronta más de un 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” o incluso se convierta en un “súper El Niño” a finales de 2026, con posibles efectos de temperaturas más elevadas, sequía y períodos prolongados de escasas precipitaciones en el sur del Sudeste Asiático.



El director del Departamento Meteorológico de Malasia (MetMalaysia), Mohd Hisham Mohd Anip, explicó que la previsión se basa en el fuerte aumento del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI) desde mediados de año y en las recientes observaciones semanales, que muestran temperaturas de la superficie del mar hasta 1,8 grados centígrados por encima de la media climática.



Estos indicadores apuntan a una intensificación de El Niño, que podría alcanzar su máximo nivel a finales de 2026. Los últimos modelos climáticos internacionales sitúan por encima del 90% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.



Los modelos climáticos globales también indican que el episodio de El Niño de 2026-2027 podría situarse entre los más extremos registrados, con efectos potencialmente superiores o, al menos, comparables a los de 1997-1998 y 2015-2016.



Durante El Niño de 1997-1998, Malasia registró una temperatura máxima de 40,1 grados centígrados en la estación meteorológica de Chuping, en el estado de Perlis, el 9 de abril de 1998. En el episodio de 2015-2016, la máxima alcanzó 39,3 grados en la estación de Batu Embun, en Jerantut, estado de Pahang, el 10 de abril de 2016.



Mohd Hisham señaló que la experiencia de anteriores episodios de “súper El Niño” muestra que Malasia suele experimentar condiciones más cálidas y secas de lo habitual, con una reducción significativa de las precipitaciones en algunas zonas al final del monzón del noreste y durante la transición entre estaciones, entre febrero y mayo.



Sobre la base de la evolución de episodios anteriores y del calentamiento global registrado en los últimos años, las temperaturas podrían aumentar de forma más pronunciada entre febrero y mayo de 2027. Además, se prevé que el fuerte El Niño coincida con una fase positiva del Dipolo del Océano Índico (IOD), lo que podría agravar el déficit de precipitaciones en la región.



Durante la fase positiva del IOD, la temperatura de la superficie del mar en el este del océano Índico, cerca de Indonesia, es relativamente inferior a la del oeste. Este fenómeno suele reducir la formación de nubes y las precipitaciones en Indonesia y otras zonas del Sudeste Asiático.



Según el director de MetMalaysia, El Niño reduce el aporte de humedad procedente del Pacífico, mientras que la fase positiva del IOD disminuye la humedad procedente del océano Índico. La combinación de ambos fenómenos aumenta el riesgo de temperaturas elevadas, condiciones secas y períodos prolongados sin lluvias en el sur del Sudeste Asiático, incluida Malasia.



MetMalaysia continuará vigilando de cerca la evolución de ambos fenómenos, así como las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios forestales en la región./.

VNA