Medio ambiente

Vietnam devuelve a la naturaleza 13 animales silvestres amenazados

El Centro de Rescate del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang liberó en su hábitat natural a 13 animales amenazados —incluidos pangolines, loris y macacos— tras completar exitosamente sus procesos de rehabilitación y evaluación veterinaria.

El pangolín de Java fue liberado de nuevo en su hábitat natural. (Foto: Centro de Rescate Animal)
El pangolín de Java fue liberado de nuevo en su hábitat natural. (Foto: Centro de Rescate Animal)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Especies del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia vietnamita de Quang Tri, en coordinación con el Centro de Protección Forestal y Patrimonio Mundial, devolvió a la naturaleza 13 animales silvestres raros y amenazados, bajo la supervisión de las autoridades locales.

Los ejemplares liberados fueron cinco macacos rabones (Macaca arctoides), una tortuga de caparazón de caja de Mouhot (Cuora mouhotii), dos loris pigmeos (Nycticebus pygmaeus), dos varanos nebulosos (Varanus nebulosus) y tres pangolines de Java (Manis javanica). Todas estas especies están clasificadas como amenazadas, raras y valiosas en virtud de la Circular 85/2025/TT-BNNMT del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Antes de su liberación, los animales fueron sometidos a cuidados, tratamientos y un proceso de recuperación para restablecer su salud y comportamientos naturales. Solo los ejemplares con condiciones adecuadas de salud y capacidad de adaptación fueron seleccionados para regresar a su hábitat.

Posteriormente, fueron trasladados a zonas del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang seleccionadas según las características ecológicas de cada especie y la disponibilidad de alimento y refugio.

La liberación constituye la última etapa del proceso de rescate y recuperación y contribuye a reforzar las poblaciones de fauna silvestre, preservar la biodiversidad y proteger los valores naturales del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang./.

VNA
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