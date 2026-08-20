Líder vietnamita pide convertir la Academia Ho Chi Minh en modelo de disciplina e integridad académica

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió hoy que la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh se convierta en un referente en la construcción del Partido, la disciplina y la integridad académica, durante una reunión con los dirigentes de la institución en Hanoi.



Según el informe presentado, la Academia ha cumplido las tareas políticas asignadas y avanzado en la reorganización institucional, la transformación digital, la reforma administrativa, la cooperación internacional, la infraestructura y la construcción del Partido. Su personal, profesorado e investigadores han mostrado iniciativa y creatividad para responder a las nuevas exigencias.



Para 2026-2030, la institución prevé renovar la investigación científica, estrechar su vínculo con las necesidades de desarrollo del país y elevar la calidad de los estudios teóricos, la sistematización de experiencias y las recomendaciones dirigidas a los órganos centrales.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pide convertir la Academia Ho Chi Minh en modelo de disciplina e integridad académica. (Foto. VNA)



También profundizará la renovación de la formación, pasando del modelo centrado en la “formación teórica” a otro basado en la “co-creación del conocimiento entre profesores y alumnos”, con mayor conexión entre teoría y práctica y el uso de situaciones reales para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión.



Tras escuchar el informe y las opiniones de los participantes, To Lam reconoció las contribuciones de la Academia, el Consejo Teórico Central, sus institutos y el sistema nacional de escuelas de cuadros políticos. Al mismo tiempo, pidió evaluar objetivamente los resultados, identificar las limitaciones y definir con claridad la misión y orientación de la institución para la nueva etapa.



El máximo dirigente vietnamita señaló que la Academia debe estar a la altura de su papel como escuela central del Partido y centro nacional de formación de cuadros dirigentes y gestores, así como de investigación sobre teoría política, liderazgo, gestión estatal y gobernanza pública. Cada área debe generar productos con valor teórico y práctico que contribuyan directamente a la construcción del Partido, del sistema político y del contingente de cuadros.



To Lam instó asimismo a reforzar la capacidad de investigación, previsión y asesoramiento estratégico para anticipar tendencias, detectar nuevos problemas y proporcionar fundamentos científicos y prácticos fiables para perfeccionar las orientaciones del Partido y las políticas y leyes del Estado.



En materia de investigación teórica, pidió evitar que la práctica avance sin una adecuada sistematización teórica y no esperar a que aparezcan obstáculos para formular políticas. En este sentido, llamó a organizar de forma científica la revisión de los 100 años de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita y los 40 años de aplicación de la Plataforma de 1991.



Cada investigación debe traducirse en productos concretos, como recomendaciones de políticas, datos, casos prácticos y materiales docentes. La novedad, precisión, oportunidad, capacidad de persuasión y utilidad serán criterios para evaluar los resultados.



En cuanto a la formación, To Lam exigió pasar de “conocer la teoría” a “comprenderla correctamente, tener confianza, aplicarla creativamente y actuar con responsabilidad”. La teoría debe ser la base; la firmeza política, el núcleo; la capacidad de ejecución, el requisito directo; la ética y la integridad, el estándar; y los intereses del pueblo, la referencia fundamental.



La Academia deberá elaborar marcos de competencias según los niveles de liderazgo y los distintos cargos, e incorporar a las aulas problemas reales, situaciones complejas y conflictos de intereses. Bajo el modelo de co-creación del conocimiento, los alumnos aportarán sus experiencias prácticas y los docentes orientarán desde el punto de vista político, metodológico y teórico.



To Lam también pidió renovar la selección, evaluación y utilización del personal, así como las políticas de incentivos, basándolas en cualidades, capacidades, resultados e impacto, y no únicamente en títulos académicos. La Academia debe ser un modelo de construcción del Partido, disciplina, integridad académica, ética en el servicio público, uso responsable de los recursos y rendición de cuentas, además de combatir el formalismo y el fraude académico.



Asimismo, instó a impulsar avances en datos, transformación digital, inteligencia artificial (IA) y gestión de la ejecución. La transformación digital debe ir acompañada de una renovación de los métodos de gestión, investigación y enseñanza sobre una arquitectura de datos unificada, con información precisa, completa, actualizada y protegida.



El secretario general y presidente propuso a la dirección de la Academia completar inmediatamente el programa de acción hasta 2030 y los planes anuales, definiendo claramente las tareas y responsabilidades. Los ministerios, organismos y localidades deberán coordinarse con la institución, plantear problemas surgidos de la práctica, compartir datos y facilitar la formación de los cuadros.



Afirmó que cuidar el desarrollo de la Academia significa cuidar la “tarea fundamental del Partido”, fortalecer su capacidad de pensamiento y liderazgo y elevar la calidad del contingente de cuadros.



La institución debe convertirse en un espacio donde se detecten tempranamente los nuevos problemas, se estudien a fondo las cuestiones complejas, la práctica se eleve a teoría y la teoría se transforme en acción, contribuyendo a formar cuadros con mayor firmeza política, claridad de pensamiento y responsabilidad al servicio del Partido, el país y el pueblo./.