Vietnam y México amplían cooperación en comunicación y medicina tradicional

Hanoi (VNA) - La directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y subjefa de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Vu Viet Trang, sostuvo hoy en Hanoi una reunión con el coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, senador Alberto Anaya Gutiérrez, en la cual ambas partes acordaron ampliar las modalidades de cooperación en el entorno mediático moderno.



Al dar la bienvenida a la delegación del PT en la sede de la Agencia, Viet Trang, también secretaria del Comité partidista de la VNA, expresó su satisfacción por recibir por segunda vez a Anaya Gutiérrez y manifestó su profundo agradecimiento por el afecto y el apoyo efectivo que el partido mexicano ha brindado a la VNA.



La funcionaria agradeció al PT su respaldo a la formación de periodistas y editores, así como a la impresión y distribución de la Revista Vietnam en México. También destacó el apoyo de la organización política para facilitar las condiciones de trabajo de los corresponsales permanentes de la VNA en el país centroamericano.



Por su parte, Gutiérrez valoró altamente los avances alcanzados por la VNA, resaltando que la Agencia ha sabido innovar de manera constante y adaptarse a los cambios de la época sin perder sus valores fundamentales.



Destacó especialmente su compromiso con la precisión informativa, la selección de contenidos de verdadero valor y el servicio a los intereses nacionales, así como su capacidad para difundir historias sobre el Vietnam contemporáneo entre el público internacional.



El visitante reafirmó la disposición de su Partido de desempeñar un papel de puente y apoyar a los periodistas de la VNA en el desarrollo de su labor informativa sobre Vietnam en México, así como en la cobertura objetiva de los acontecimientos y aspectos más relevantes del país latinoamericano.



De esta manera, ambas partes contribuirán a fortalecer el conocimiento mutuo entre los dos pueblos y profundizar las relaciones bilaterales de manera duradera, remarcó.



Durante el encuentro, las dos partes intercambiaron puntos de vista y acordaron explorar nuevas modalidades de cooperación adaptadas al entorno mediático actual, dando énfasis a la difusión de información a través de plataformas digitales. También abogaron por reforzar la coordinación para publicar y distribuir de manera más eficaz los productos informativos de la VNA en México y otros países de América Latina.



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, presenta la estatua del Presidente Ho Chi Minh, una obra del escultor mexicano Pedro Ramírez Ponzanelli y obsequiada por el PT. (Foto: VNA)



Impulsar la cooperación en acupuntura y medicina tradicional



En el marco de su agenda de trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez y la delegación de alto nivel del PT visitaron el Hospital Nacional de Acupuntura, una de las instituciones que ha participado directamente durante más de dos décadas en el desarrollo y mantenimiento de la cooperación entre Vietnam y México en materia de acupuntura y medicina tradicional.



Durante la visita, la delegación del PT recorrió las instalaciones, conoció las actividades de consulta y tratamiento mediante acupuntura y medicina tradicional y escuchó una presentación sobre el proceso de desarrollo, los logros profesionales y las actividades de cooperación internacional del hospital.



A lo largo de más de 20 años de cooperación, expertos y médicos vietnamitas, incluidos profesionales del Hospital Nacional de Acupuntura, han viajado a México para prestar servicios médicos, realizar tratamientos, capacitar al personal sanitario y transferir técnicas de acupuntura.



Los tres centros de acupuntura de Vietnam que llevan el nombre del Presidente Ho Chi Minh, ubicados en Ciudad de México, Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, constituyen ejemplos concretos de una cooperación eficaz, sostenida y de profundo carácter humanitario entre ambos países.



A través de estos programas, cientos de miles de ciudadanos mexicanos han recibido atención y tratamiento mediante acupuntura y medicina tradicional vietnamita. Este modelo de cooperación sin fines de lucro, que presta especial atención a las personas mayores, de bajos ingresos y en situación vulnerable, contribuye a difundir los valores y las ventajas de la medicina tradicional vietnamita en México.



La visita de Alberto Anaya Gutiérrez al Hospital Nacional de Acupuntura también permitió revisar los resultados alcanzados y explorar nuevas orientaciones de cooperación en formación, intercambio de expertos, investigación científica, transferencia tecnológica y desarrollo de la acupuntura y la medicina tradicional.



El coordinador nacional del PT expresó su emoción por regresar a Vietnam y elogió los avances del país en el ámbito de la medicina tradicional, particularmente en la acupuntura. Consideró que la cooperación sanitaria entre ambos países, incluida la colaboración en acupuntura y medicina tradicional, posee un gran potencial y un profundo significado práctico, por lo que debe continuar fortaleciéndose en el futuro.



Durante la reunión de trabajo, los directivos del Hospital Nacional de Acupuntura reafirmaron su disposición a seguir acompañando a sus socios mexicanos, aprovechando la sólida base de cooperación construida durante más de 20 años.



En este sentido, se comprometieron a reforzar la formación de recursos humanos, el intercambio profesional y la transferencia de experiencias, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios sanitarios en beneficio de los pueblos de ambos países.



Amplio potencial para la cooperación sanitaria



Previamente, el viceministro permanente de Salud, Vu Manh Ha, mantuvo una reunión con Alberto Anaya Gutiérrez, durante la cual informó que Vietnam considera el desarrollo de la medicina tradicional una de las prioridades del sector sanitario.



Actualmente, el Ministerio de Salud está elaborando la Estrategia de Desarrollo de la Medicina Tradicional de Vietnam hasta 2030, con visión para 2045, al tiempo que perfecciona los mecanismos y las políticas destinados a sentar las bases para un desarrollo sostenible del sector.



En línea con las orientaciones expuestas por Manh Ha, Anaya Gutiérrez destacó que la cooperación sanitaria entre Vietnam y México reviste gran importancia y ofrece amplias posibilidades de expansión.



Ambas partes, afirmó, pueden intensificar la colaboración en la formación de recursos humanos, la investigación científica, la aplicación de tecnologías, la prevención y el tratamiento de enfermedades mediante la medicina tradicional, así como en la integración de esta con la medicina moderna.



Asimismo, expresó su deseo de continuar fortaleciendo el intercambio de información y la transferencia tecnológica, promover la participación de expertos e impulsar programas de cooperación más sustanciales.



A su juicio, estos esfuerzos permitirán aprovechar los resultados acumulados durante más de dos décadas y ampliar la cooperación bilateral en el próximo período./.