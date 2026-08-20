Vietnam busca consolidar un estilo de liderazgo vinculado a resultados y responsabilidades

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió hoy una reunión sobre el proyecto de balance de cinco años de implementación de la Resolución 28-NQ/TW, adoptada el 17 de noviembre de 2022 por el Comité Central del Partido del XIII mandato, relativa a la continuidad de la renovación de los métodos de liderazgo y ejercicio del poder del Partido sobre el sistema político en la nueva etapa.

En la reunión, To Lam destacó que esta es una tarea política importante para la construcción del Partido y del sistema político, destinada a evaluar la forma en que se ejerce el liderazgo y el poder, así como la capacidad de convertir las líneas y orientaciones en acciones y resultados concretos. El objetivo no consiste únicamente en elaborar un informe o emitir nuevos documentos, sino en identificar correctamente los obstáculos que afectan la eficacia del liderazgo y proponer orientaciones y mecanismos capaces de generar cambios en la nueva etapa.



El líder exigió que el balance se base en la Resolución 28-NQ/TW y evalúe de manera integral y sustancial los resultados en todo el país, especialmente después de la reorganización del aparato estatal. El informe no debe limitarse a contabilizar documentos, reuniones o modelos, sino aclarar los cambios reales en los métodos de liderazgo, la calidad de la coordinación, la eficacia de la implementación y el grado de beneficio de la población; asimismo, debe señalar los aspectos que no han alcanzado los objetivos, las causas y las responsabilidades correspondientes.

Tras reconocer los avances logrados mediante la implementación de la Resolución 28-NQ/TW, To Lam señaló también varias deficiencias, como la proliferación de documentos; la falta de claridad en tareas, productos, plazos y responsabilidades; la solicitud de opiniones sobre asuntos que corresponden a las competencias propias o, en algunos casos, una intervención excesiva en la gestión y administración; y debilidades en la previsión, la retroalimentación de políticas y la evaluación de resultados.

El espíritu central consiste en mantener firmes los fundamentos ideológicos, los principios organizativos y el papel de liderazgo del Partido, al tiempo que se impulsa una renovación profunda para ejercer un liderazgo más correcto, preciso, cercano, científico, democrático y eficaz.

El Partido debe ejercer un liderazgo integral sin sustituir a los órganos competentes; mantener la unidad y el centralismo democrático, fomentando al mismo tiempo la iniciativa; fortalecer la descentralización junto con un estricto control del poder; y vincular las orientaciones políticas con su implementación y con la responsabilidad por los resultados finales.

El máximo dirigente pidió definir claramente las prioridades de la renovación, tomando la organización de la implementación como avance decisivo y los resultados sustanciales como criterio de evaluación. Para 2030, se deberá consolidar firmemente un estilo de liderazgo vinculado a objetivos, productos, resultados y responsabilidades; para 2045, desarrollar los métodos de liderazgo y ejercicio del poder del Partido hacia un nivel avanzado, científico, democrático, basado en el Estado de derecho, moderno y altamente adaptable.

De acuerdo con To Lam, para alcanzar estos objetivos, es necesario unificar la percepción y la acción sobre el liderazgo y el ejercicio del poder; estandarizar el ciclo de formulación, promulgación, institucionalización, implementación y ajuste de las orientaciones políticas; renovar el trabajo ideológico, de comunicación y movilización, promoviendo una democracia sustancial y fortaleciendo los vínculos con la población.

También se debe renovar la organización y el trabajo de personal conforme al nuevo modelo institucional; reforzar la inspección, supervisión y control del poder con un enfoque preventivo y de alerta temprana; promover la responsabilidad ejemplar y una cultura de integridad y servicio al pueblo; mejorar la capacidad de investigación, previsión, asesoramiento estratégico y gestión de riesgos; e impulsar la transformación digital dentro del Partido.

El mandatario afirmó que la renovación de los métodos de liderazgo y ejercicio del poder del Partido es una tarea permanente. Lo fundamental no es solo contar con orientaciones correctas, sino implementarlas de manera rigurosa y hasta el final, generando cambios claros mediante resultados concretos; mantener firmes los principios y, al mismo tiempo, impulsar decididamente la renovación; ejercer un liderazgo integral sin intervenir ni sustituir a los órganos competentes, y descentralizar las competencias sin relajar la inspección y la supervisión./.

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