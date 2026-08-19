Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Exposición Internacional de Productos del Mar de Vietnam (Vietfish 2026) quedó hoy inaugurada en Ciudad Ho Chi Minh bajo el lema “Innovación y sostenibilidad”.



Organizada por la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), Vietfish 2026 ocupa una superficie de más de 14.000 metros cuadrados y reúne 568 stands de 335 empresas procedentes de Vietnam y otros 18 países y territorios.



Según el presidente de VASEP, Do Ngoc Tai, Vietfish se ha convertido en una importante plataforma de promoción para el sector pesquero y acuícola, al conectar toda la cadena de valor, desde la acuicultura, la pesca y el procesamiento hasta la tecnología, la logística y la distribución.



En un contexto de volatilidad del comercio mundial, la exposición contribuye a impulsar la transición del sector desde un crecimiento basado en el volumen hacia una mayor creación de valor, el desarrollo de marcas, el fortalecimiento de los vínculos en la cadena de suministro y el crecimiento sostenible.



En el marco del evento, los seminarios especializados actualizarán las tendencias del mercado, las nuevas normativas, las tecnologías y las soluciones para el desarrollo sostenible, abriendo oportunidades de cooperación entre las empresas del sector y socios en los ámbitos de la tecnología, los equipos, la logística y los servicios.





Inauguran Exposición Internacional de Productos del Mar de Vietnam 2026. (Foto: VNA)

Este año, el comité organizador pone en marcha por primera vez el programa Hosted Buyer, que permitirá a importadores de mercados clave reunirse directamente con las empresas y visitar zonas de cultivo y plantas de procesamiento en la región del río Mekong.



VASEP también coordina sesiones de venta por transmisión en directo para acercar los productos pesqueros de alto valor añadido a los consumidores jóvenes.



El espacio gastronómico Tasty Kitchen, bajo el mensaje “Productos del mar de exportación para los vietnamitas”, reúne a chefs de Vietnam, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e Indonesia, quienes presentan y preparan directamente productos pesqueros de exportación de alta calidad, contribuyendo así a que las empresas amplíen su presencia en el mercado interno.



En su intervención en la ceremonia inaugural, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Vo Van Hung, señaló que los productos del mar continúan siendo uno de los sectores exportadores más importantes de Vietnam y avanzan gradualmente en la consolidación de su posición en el mercado mundial.



En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 11,3 mil millones de dólares. Durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones sumaron cerca de 6,9 mil millones de dólares, un aumento del 12,8% respecto al mismo período del año anterior.



No obstante, el sector enfrenta numerosos desafíos derivados del cambio climático, la disminución de los recursos pesqueros, las enfermedades, los costos de producción, la competencia comercial y las crecientes exigencias en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, medioambiente, emisiones de carbono y responsabilidad social.



Según el viceministro Vo Van Hung, el desafío consiste en pasar de un crecimiento basado en el volumen a otro centrado en la calidad y el valor añadido; reforzar la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y los datos, y mejorar la capacidad de gestión para avanzar gradualmente en la construcción de estándares, marcas y confianza en los productos del mar vietnamitas.



Se espera que Vietfish 2026 cree un espacio de conexión directa que ayudará a las empresas a impulsar los intercambios comerciales durante la temporada alta de fin de año, ampliar el consumo interno y contribuir al objetivo de alcanzar 12 mil millones de dólares en exportaciones de productos del mar./.