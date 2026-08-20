Ciudad Ho Chi Minh construye un modelo para movilizar los recursos de comunidad vietnamita en el exterior

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW, promulgada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas residentes en el extranjero, marca un nuevo avance en el pensamiento y los métodos para desarrollar esta labor. Según responsables del sector en Ciudad Ho Chi Minh, la urbe debe pasar de un enfoque centrado en la atención de los connacionales a la creación de mecanismos que permitan aprovechar eficazmente sus recursos en favor del desarrollo.



Crear un “mapa de recursos” de los vietnamitas en el exterior



Nguyen Vu Minh Hoang, secretario general de la Asociación de Enlace con los Vietnamitas Residentes en el Extranjero de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que uno de los principales cambios planteados por la Resolución 23 consiste en pasar de la “gestión de la comunidad” a la “gestión de los recursos”.



La comunidad vietnamita en el extranjero debe ser considerada un socio para el desarrollo: los empresarios pueden convertirse en inversores; los expertos, en fuentes de conocimiento; los científicos, en puentes para la transferencia tecnológica; los artistas, en embajadores culturales, y las asociaciones, en canales de diplomacia popular.



Por ello, propuso que durante el período 2026-2030, Ciudad Ho Chi Minh construya un “Mapa de recursos de la comunidad vietnamita en el exterior”, que no solo recopile información personal, sino que también identifique las capacidades profesionales, especialidades y posibilidades de contribución de los connacionales.



Sobre esta base, se podría crear un Portal de Conexión de Recursos de la Comunidad Vietnamita en el Exterior, que integre datos sobre sus capacidades, las necesidades de desarrollo de la ciudad y las oportunidades de cooperación existentes.



En la misma línea, Danny Vo, también conocido como Dany Vo Thanh Dang, vicepresidente de la Asociación de Enlace con los Vietnamitas Residentes en el Extranjero de Ciudad Ho Chi Minh y vicepresidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Exterior (BAOOV), propuso establecer una base de datos de expertos, intelectuales y empresarios vinculados con la ciudad, especialmente en sectores prioritarios como la inteligencia artificial, los semiconductores, las finanzas internacionales, la salud, las ciudades inteligentes, las industrias culturales y la economía verde.



Asimismo, consideró necesario que la ciudad publique periódicamente los principales desafíos que requieren la participación de conocimientos y experiencias internacionales, a fin de atraer a expertos, empresas y organizaciones de la comunidad vietnamita en el exterior para presentar soluciones, realizar inversiones, transferir tecnologías o participar directamente en proyectos.



La red mundial de expertos, intelectuales y empresarios vietnamitas debe funcionar de forma más concreta y estar vinculada a proyectos, tareas y resultados específicos, coincidieron los participantes.



También se propuso desarrollar programas de promoción del idioma y la cultura vietnamitas, así como iniciativas destinadas a las jóvenes generaciones de origen vietnamita, entre ellas períodos de estudio y prácticas profesionales en Ciudad Ho Chi Minh, fondos de apoyo a empresas emergentes y actividades de voluntariado y campamentos de verano.



La comunidad de connacionales en el extranjero debería, además, ser considerada una parte importante del ecosistema de relaciones exteriores de la ciudad y una especie de “infraestructura blanda” para impulsar la diplomacia y la integración internacional. Construir una estructura institucional sólida



Para llevar la Resolución 23 a la práctica, los expertos propusieron reforzar la organización y los mecanismos de coordinación, mediante la creación de una entidad con suficiente capacidad para desempeñar el papel de “Centro de Coordinación de Recursos de los Vietnamitas en el Exterior”.



Este organismo debería contar con un mecanismo de coordinación intersectorial, un sistema común de datos y objetivos compartidos.



Según Nguyen Vu Minh Hoang, Ciudad Ho Chi Minh necesita estudiar el restablecimiento de una institución especializada en los asuntos relacionados con los vietnamitas en el extranjero, con capacidad de coordinación entre sectores, presupuesto propio e indicadores específicos de evaluación.



La eficacia de su labor, añadió, debería medirse por el número de expertos conectados y de proyectos implementados, en lugar de basarse únicamente en la cantidad de eventos organizados.



La Asociación de Enlace con los Vietnamitas Residentes en el Extranjero de Ciudad Ho Chi Minh podría desempeñar un papel de puente con la comunidad, identificar talentos y transmitir las aspiraciones de los connacionales. Para ello, se requiere un mecanismo claro de coordinación y apoyo en actividades como la conexión de expertos, la enseñanza del idioma vietnamita y la asistencia a los jóvenes de origen vietnamita.



Otra propuesta es establecer un mecanismo de “un solo punto de contacto para todo el proceso”, con servicios bilingües y totalmente en línea que ayuden a los vietnamitas en el exterior a resolver trámites relacionados con el origen vietnamita, la nacionalidad, las inversiones, la vivienda, los permisos de trabajo y el reconocimiento de títulos académicos.



De esta manera, Ciudad Ho Chi Minh podría pasar de movilizar a los connacionales para que contribuyan al país a crear condiciones que les permitan participar directamente en la solución de los principales desafíos del desarrollo, avanzando hacia un modelo pionero de movilización y aprovechamiento de los recursos de la comunidad vietnamita en el exterior./.

VNA