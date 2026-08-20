Ingeniero vietnamita contribuye a reforzar los puentes entre Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - Instalado y trabajando en Japón desde hace varios años, Nguyen Tuan Ngoc, presidente de la Asociación de Vietnamitas de la prefectura de Fukui, pone su experiencia profesional al servicio del desarrollo de los recursos humanos vietnamitas y del fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y Japón.



Ingeniero de la construcción y responsable de obras, también participa en la formación profesional y conecta los recursos humanos, las empresas y las tecnologías de ambos países a través de JA.VI Bridge.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Tuan Ngoc declaró modestamente que no era más que un vietnamita que intenta hacer bien su trabajo en Japón. Actualmente está encargado de la gestión de obras en la empresa JTM y, paralelamente, participa en la formación profesional en el Centro de Formación de Maquinaria de Construcción Nihonkenki.



En su trabajo diario, colabora con ingenieros, trabajadores y empresas japonesas. El mensaje que transmite regularmente a sus compatriotas es que deben procurar que los japoneses recuerden a los vietnamitas por su diligencia, sentido de la responsabilidad y fiabilidad. A través de JA.VI Bridge, también trabaja para reforzar las conexiones entre empresas, recursos humanos y tecnologías de ambos países.



Según él, si cada vietnamita cumple correctamente con su trabajo, la imagen de Vietnam será más positiva a los ojos de los amigos internacionales. Considera que esta es también una manera concreta de expresar su apego a la patria.



Sus actividades de formación y de conexión profesional le han permitido acompañar la evolución de numerosos trabajadores vietnamitas en Japón. Algunos, al llegar, eran muy tímidos, no dominaban el japonés, aún no contaban con competencias profesionales y estaban preocupados por su futuro. Después de un período de formación y trabajo en las obras de JTM o en empresas asociadas, fueron adquiriendo progresivamente mayores competencias y autonomía. Algunos se convirtieron en jefes de equipo, otros en responsables de equipos de obra, mientras que algunos pudieron llevar a sus familias a Japón y construir allí una vida estable.



Para Tuan Ngoc, la mayor satisfacción no reside en los ingresos de estos trabajadores, sino en su capacidad para convertirse en personas autónomas y responsables, ayudar a quienes llegan después de ellos y mantener su vínculo con su país. Cuando un vietnamita progresa, considera que esa evolución también constituye una contribución, aunque sea modesta, al país.



El ingeniero vietnamita también desea acercar a Vietnam las tecnologías, técnicas y métodos de gestión japoneses. A su juicio, las enseñanzas de Japón no se limitan a la tecnología, sino que también abarcan la disciplina, la puntualidad, el sentido de la responsabilidad, la gestión de la calidad, la seguridad laboral y la mejora continua.



En sus actividades en JTM, se esfuerza por aplicar estos principios en cada obra, desde la preparación de la documentación hasta la organización de los trabajos y la seguridad laboral. Con JA.VI Bridge, desea desarrollar aún más las relaciones entre las empresas de ambos países para que los trabajadores vietnamitas puedan adquirir en Japón competencias técnicas y experiencia en gestión antes de ponerlas, a largo plazo, al servicio de su país.



Subraya que el papel de puente entre Vietnam y Japón no se basa únicamente en los intercambios económicos, sino también en la confianza y las relaciones humanas. La comunidad vietnamita en Japón puede contribuir a ello respetando las leyes, preservando una buena imagen de Vietnam, participando en actividades benéficas y culturales y ayudándose mutuamente.



De cara al futuro, Tuan Ngoc desea seguir formando a trabajadores vietnamitas que cumplan con los estándares profesionales japoneses, ampliar los programas de formación y transferencia de tecnología y conectar a un mayor número de empresas de ambos países. Más ampliamente, espera contribuir a formar una generación de ingenieros y trabajadores vietnamitas competentes, responsables y comprometidos con la ética profesional.



Aunque vive y trabaja en Japón, afirma que su corazón sigue volcado hacia Vietnam, con el deseo de contribuir, dentro de sus posibilidades, al desarrollo y la proyección internacional de su país./.

VNA