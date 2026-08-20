Sociedad

Nuevos avances en búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos

Las autoridades competentes de Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Hue informaron sobre nuevos resultados en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de combatientes caídos.

El coronel Ha Van Ai, subcomisario político del Mando Militar de la ciudad de Hue (tercero por la izquierda), señala en un mapa el lugar de enterramiento de un soldado caído. Foto: VNA
El coronel Ha Van Ai, subcomisario político del Mando Militar de la ciudad de Hue (tercero por la izquierda), señala en un mapa el lugar de enterramiento de un soldado caído. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Las autoridades competentes de Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Hue informaron sobre nuevos resultados en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de combatientes caídos.

Según el Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh, tras tres días de operaciones, las fuerzas competentes concluyeron la búsqueda en la zona de la aldea Lac An 3, comuna de Thuong Tan, donde localizaron y recuperaron los restos de cinco combatientes caídos.

Durante las labores, se removieron más de 1.000 metros cúbicos de tierra, se excavó hasta una profundidad de unos 10 metros y se amplió el área de búsqueda en más de 10 metros alrededor de un pozo.

Sobre la base de documentos, indicios hallados en el lugar y testimonios de testigos, se ha determinado de manera preliminar que se trata de combatientes que murieron en 1968 y 1970.

Las autoridades especializadas continúan verificando la información y completando los expedientes necesarios para la identificación de los restos.

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El equipo de búsqueda y repatriación del Mando de Ciudad Ho Chi Minh lleva a cabo su misión en la aldea de Lan An 3, comuna de Thuong Tan. Foto: VNA

En un segundo punto ubicado en la Zona B del parque Le Thi Rieng, en el barrio de Hoa Hung, los equipos de búsqueda localizaron y recuperaron otros 11 conjuntos de restos, junto con cinco lotes de objetos personales y pertenencias.

Hasta el cierre del 19 de agosto, las fuerzas encargadas de estas labores habían localizado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 379 conjuntos de restos de combatientes caídos, de los cuales 211 estaban acompañados de objetos personales. La cifra incluye 346 conjuntos de restos individuales y 33 correspondientes a ocho fosas colectivas.

En la ciudad de Hue, una delegación del Mando Militar de la ciudad realizó una inspección en una zona situada al norte del paso de Phuoc Tuong, en la aldea del mismo nombre, comuna de Phu Loc, donde se sospecha que existen tumbas de combatientes caídos.

Según testimonios y datos recopilados por el Comité Directivo 515 de la ciudad de Hue, entre 1968 y 1970 unos 140 oficiales y soldados fallecidos fueron trasladados y enterrados en esta zona.

La delegación se reunió con testigos y residentes locales para recabar información adicional y verificar la ubicación de los lugares de enterramiento, como base para organizar futuras operaciones de búsqueda y recuperación.

El Mando Militar de la ciudad de Hue pidió a las autoridades locales, organismos competentes y ciudadanos continuar revisando y proporcionando información sobre las zonas donde se sospeche que puedan existir tumbas de combatientes caídos, con el propósito de identificarlos y recuperar sus restos lo antes posible/.

VNA
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