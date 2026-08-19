Policía de Hue desarticula red de contrabando de explosivos

Hue, Vietnam (VNA) – La policía de la ciudad vietnamita de Hue hoy que, en coordinación con las unidades competentes, había desarticulado una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos.



A finales de junio, las autoridades recibieron información de que varias personas estaban almacenando y reuniendo grandes cantidades de explosivos en Laos para posteriormente introducirlos en Vietnam mediante autobuses de pasajeros que operan en la ruta Laos-Vietnam.



El 9 de julio, los agentes detectaron cinco cajas de espuma que eran transportadas en un autobús de pasajeros, con un peso total de casi 200 kg, y que se sospechaba contenían detonadores eléctricos. Una investigación ampliada entre el 9 y el 17 de julio permitió desarticular la red.



Sobre la base de las pruebas recopiladas, el 9 de julio se inició un proceso penal en la aldea de Loc An, ciudad de Hue, en virtud del apartado 2 del artículo 305 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017.



Ese mismo día, dos sospechosos residentes en la provincia de Quang Ngai y la ciudad de Da Nang fueron procesados por su participación en el caso./.

VNA