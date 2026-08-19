Sociedad

Policía de Hue desarticula red de contrabando de explosivos

La policía de la ciudad vietnamita de Hue hoy que, en coordinación con las unidades competentes, había desarticulado una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos.

La policía desarticula una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos (Fuente: vtcnews.com)
La policía desarticula una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos (Fuente: vtcnews.com)

Hue, Vietnam (VNA) – La policía de la ciudad vietnamita de Hue hoy que, en coordinación con las unidades competentes, había desarticulado una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos.

A finales de junio, las autoridades recibieron información de que varias personas estaban almacenando y reuniendo grandes cantidades de explosivos en Laos para posteriormente introducirlos en Vietnam mediante autobuses de pasajeros que operan en la ruta Laos-Vietnam.

El 9 de julio, los agentes detectaron cinco cajas de espuma que eran transportadas en un autobús de pasajeros, con un peso total de casi 200 kg, y que se sospechaba contenían detonadores eléctricos. Una investigación ampliada entre el 9 y el 17 de julio permitió desarticular la red.

Sobre la base de las pruebas recopiladas, el 9 de julio se inició un proceso penal en la aldea de Loc An, ciudad de Hue, en virtud del apartado 2 del artículo 305 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017.

Ese mismo día, dos sospechosos residentes en la provincia de Quang Ngai y la ciudad de Da Nang fueron procesados por su participación en el caso./.

VNA
#explosivos #Laos #Hue #comercio ilegal
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El embajador Dang Hoang Giang, jefe de la misión permanente de Vietnam en las Naciones Unidas (Fuetne: VNA)

Vietnam adopta diversas medidas para luchar contra comercio ilegal de armas

El embajador Dang Hoang Giang, jefe de la misión permanente de Vietnam en las Naciones Unidas, asistió el 18 de junio en Nueva York a la cuarta conferencia de revisión sobre la implementación del Programa de Acción de la ONU para combatir el comercio ilegal de armas pequeñas y ligeras (PoA) y el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI).

Ver más

Pulverización de insecticida para prevenir el dengue en la comuna de Dan Hoa (Hanoi). Foto: VNA

Hanoi activa campaña intensiva para frenar riesgo de propagación del dengue

Ante el aumento y la evolución imprevisible del dengue, Hanoi ha exigido a sus 126 comunas y barrios activar el estado de alerta, revisar el plan de respuesta y garantizar suficientes recursos humanos, financiación, equipos y productos químicos para las labores de prevención y control de epidemias.

El Tribunal Popular de Hanoi abre el juicio de primera instancia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan, y otros 27 acusados por delitos de corrupción y violaciones contables. (Foto: VNA)

Exviceministro vietnamita comparece por sobornos

El Tribunal Popular de Hanoi abrió el juicio de primera instancia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan, y otros 27 acusados por delitos de corrupción y violaciones contables. 

Vista aérea de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Televisión belga emitirá en horario estelar un documental sobre el auge de Ciudad Ho Chi Minh

El canal La Trois de la cadena pública belga RTBF emitirá el 19 de agosto el documental Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient. La obra examina la dinámica vida económica de la urbe de casi 10 millones de habitantes, el éxito de expatriados europeos y los retos que plantea el rápido encarecimiento del coste de vida en una de las economías de mayor crecimiento mundial.

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Durante los últimos años, la Policía Popular de Vietnam ha desempeñado un papel pionero en la transformación digital, convirtiéndose en un “punto de apoyo digital” para el país, los ministerios, sectores y localidades en el proceso de transformación digital nacional, así como en la protección de la información y la seguridad en el ciberespacio en la nueva era.

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich (Foto: VNA)

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich

Tras una alerta de seguridad al despegar hacia Hanói, el vuelo VN34 retornó a Múnich y desembarcó a salvo a sus 271 pasajeros y 16 tripulantes. La aerolínea ofreció asistencia integral de alojamiento y reubicó a todos los viajeros en vuelos alternativos, mientras autoridades de Alemania y Vietnam investigan las causas del suceso.