Hanoi activa campaña intensiva para frenar riesgo de propagación del dengue

Hanoi (VNA) - Ante el aumento y la evolución imprevisible del dengue, Hanoi ha exigido a sus 126 comunas y barrios activar el estado de alerta, revisar el plan de respuesta y garantizar suficientes recursos humanos, financiación, equipos y productos químicos para las labores de prevención y control de epidemias.



Según el Centro para el Control de Enfermedades de Hanoi (CDC), entre el 7 y el 14 de agosto la ciudad registró 316 casos de dengue en 74 comunas y barrios, 81 más que la semana anterior, además de 11 nuevos focos epidémicos. Desde comienzos de 2026, Hanoi ha registrado 63 focos, de los cuales 24 continúan activos.



El subdirector del Departamento de Salud de Hanoi, Vu Cao Cuong, informó que el número de casos está aumentando y ya se han registrado pacientes que han evolucionado hacia cuadros graves. Al mismo tiempo, también aumenta el riesgo de la enfermedad de manos, pies y boca, mientras los estudiantes se preparan para el inicio del nuevo curso escolar.



A través de las labores de vigilancia, el sector sanitario detectó que algunos focos fueron notificados tardíamente, cuando los casos ya llevaban más de siete días desde la aparición de los síntomas, lo que hizo perder el “tiempo de oro” para delimitar y controlar tempranamente los brotes.



Durante una conferencia en línea con las 126 comunas y barrios, celebrada el 17 de agosto, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, ordenó activar un mecanismo de respuesta intensiva para la prevención y el control de epidemias en toda la ciudad.



Las comunas y barrios deberán revisar los planes de respuesta adaptándolos a cada aldea, vecindario y agrupación residencial; además de reforzar los equipos de respuesta, encabezados por los jefes de aldea o de los grupos vecinales, con orientación técnica del personal sanitario y una asignación específica de responsabilidades a cada grupo de hogares.



La ciudad exigió llevar a cabo de forma efectiva la limpieza ambiental y la eliminación de larvas y pupas de mosquitos en cada hogar, callejón, obra en construcción y espacio público.



Asimismo, pide utilizar códigos QR para actualizar los datos de las inspecciones en el sistema de gestión del CDC de Hanoi y se crearán grupos comunitarios de información para recibir y atender oportunamente las necesidades de la población.



Las localidades deben renovar sus métodos de comunicación siguiendo el principio de “recorrer cada calle y llamar a cada puerta”, con horarios flexibles para llegar a los hogares.



El Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de Educación y Formación, instruirá a los centros educativos para que realicen labores de desinfección y limpieza general antes del inicio del nuevo curso escolar.



El CDC de Hanoi continuará reforzando la vigilancia, la detección temprana, la delimitación y el tratamiento exhaustivo de las zonas con casos y focos epidémicos. En las áreas prioritarias, las fuerzas sanitarias coordinarán con las autoridades locales, las organizaciones sociales, la policía y las fuerzas de autodefensa para llevar a cabo labores de saneamiento ambiental./.

VNA