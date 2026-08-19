Salud

Vietnam consume 1,6 veces más sal de la recomendada por la OMS

Vietnam registró un consumo medio de 8,1 gramos de sal al día en 2023, 1,6 veces por encima del límite recomendado por la OMS para prevenir enfermedades.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El consumo medio de sal en Vietnam alcanzó los 8,1 gramos diarios en 2023, aproximadamente 1,6 veces por encima del límite de menos de 5 gramos recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según expertos reunidos hoy en Hanoi.

Aunque la cifra bajó desde los 9,4 gramos registrados en 2015, el consumo sigue siendo elevado y aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Las personas con hipertensión y diabetes presentan una ingesta superior al promedio nacional.

Los datos fueron presentados por la profesora asociada Truong Tuyet Mai, subdirectora del Instituto Nacional de Nutrición, en un seminario sobre reducción del consumo de sal y promoción de una alimentación saludable.

En Vietnam, la mayor parte del sodio procede de la sal, la salsa de pescado y otros condimentos utilizados durante la preparación y el consumo de alimentos. El creciente consumo de productos procesados, fideos instantáneos, aperitivos y comidas fuera del hogar, especialmente entre los jóvenes y en las ciudades, también contribuye al problema.

Le Thai Ha, subdirectora del Departamento de Prevención de Enfermedades, señaló que reducir el consumo de sal es una medida importante para hacer frente a la creciente carga de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión.

Por su parte, la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt, pidió aplicar políticas integrales basadas en evidencia para promover una alimentación saludable y crear un entorno que facilite decisiones alimentarias más saludables.

Los expertos recomendaron mejorar el etiquetado, establecer límites de sodio en los alimentos y reforzar la comunicación pública para promover una reducción del consumo de sal, especialmente mediante un menor uso de condimentos, salsas y caldos./.

VNA
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