Sociedad

Vietnam otorgará mil 500 becas en tecnologías estratégicas

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau firmó la Decisión N.º 1600/QD-TTg, por la que se aprueba el programa de becas completas para que jóvenes científicos y estudiantes destacados se formen en tecnologías estratégicas en universidades líderes a nivel mundial.

Un experto instruye a los trabajadores en la compañía de tecnología Amkor Vietnam Co., Ltd., situada en el Parque Industrial Yen Phong, en la provincia de Bac Ninh.
Un experto instruye a los trabajadores en la compañía de tecnología Amkor Vietnam Co., Ltd., situada en el Parque Industrial Yen Phong, en la provincia de Bac Ninh.

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau firmó la Decisión N.º 1600/QD-TTg, por la que se aprueba el programa de becas completas para que jóvenes científicos y estudiantes destacados se formen en tecnologías estratégicas en universidades líderes a nivel mundial.

*Becas completas otorgadas a 1.500 personas

El programa tiene como objetivo desarrollar una fuerza laboral de alta calidad en sectores tecnológicos estratégicos, apoyando directamente los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, así como en áreas que facilitan la renovación del modelo de desarrollo del país, mediante el otorgamiento de becas completas a estudiantes y jóvenes científicos destacados para su formación e investigación en instituciones de educación universitaria líderes globales.

El proyecto pretende seleccionar y conceder becas completas a 1.500 personas para realizar estudios e investigaciones en el extranjero antes de finales de 2035, fomentando así la formación de una fuerza laboral de alta cualificación en sectores tecnológicos estratégicos. Entre ellos, 100 personas serán capacitadas a nivel universitario, 400 para programas de máster, 500 de programas de doctorado y 500 para investigación posdoctoral.

*Destinatarios de la formación

Los candidatos a la formación son ciudadanos vietnamitas que poseen sólidas capacidades académicas y de investigación, así como un alto potencial de desarrollo, y que cumplen los requisitos de admisión para los respectivos niveles y programas de estudio e investigación en instituciones de educación universitaria líderes a nivel mundial incluidas en dicho proyecto.

*Ámbitos de formación

Los ámbitos de formación incluyen aquellos directamente relacionados con el desarrollo de tecnologías estratégicas, o que contribuyan al mismo, de conformidad con la Decisión N.º 21/2026/QD-TTg, de fecha 30 de abril de 2026, del Primer Ministro, y con los documentos que modifiquen, complementen o sustituyan dicha Decisión.

*Organizar un proceso de selección competitivo y transparente a nivel nacional

El programa describe cuatro tareas y soluciones clave, sobre todo perfeccionar las instituciones y las políticas; elaborar planes para el despliegue, la conectividad y el aprovechamiento de la fuerza laboral; fortalecer la comunicación, la cooperación internacional y la movilización de recursos; e implementar la selección y el envío de personal para recibir formación y realizar investigaciones en el extranjero.

Establece que se llevarán a cabo investigaciones para proponer que las autoridades competentes implementen mecanismos y políticas de becas integrales adaptadas a grupos destinatarios específicos, niveles académicos y métodos de formación e investigación, que sean lo suficientemente competitivas para atraer a personas verdaderamente sobresalientes.

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Estudiantes que realizan prácticas de programación de microcontroladores en el Colegio de Tecnología Vietnam-Corea del Sur en la provincia de Bac Giang. (Foto:VNA)



Organizarán un proceso de selección competitivo y transparente a nivel nacional; divulgarán públicamente los criterios de selección, las cuotas y los resultados; establecerán consejos especializados para cada ámbito, con el fin de evaluar las capacidades de los candidatos, la necesidad de la disciplina de formación, la calidad de las instituciones, los planes de estudio e investigación y las posibles contribuciones posteriores a la capacitación, entre otros.

Asimismo, supervisarán y evaluarán el desempeño académico y de investigación del beneficiario de la beca, el cumplimiento de las obligaciones asumidas tras finalizar el programa de formación o investigación, así como su nivel de contribución.

*Financiación y plazo de ejecución del proyecto

La financiación para la implementación del Programa se obtendrá del presupuesto estatal de conformidad con la normativa sobre el presupuesto del Estado, la descentralización presupuestaria vigente y la capacidad de equilibrio anual, así como de ayudas, patrocinios y becas aportados por organizaciones y particulares, tanto nacionales como extranjeros, y de otras fuentes lícitas según lo dispuesto por la ley.

La selección y el envío de personal para formación e investigación en el extranjero en el marco del programa se llevarán a cabo entre 2027 y 2035, una vez finalizada de manera integral la definición del mecanismo de becas, los criterios y procedimientos de selección, la lista de instituciones de formación, los planes de aprovechamiento posterior a la capacitación, la normativa sobre obligaciones de servicio, los mecanismos de reembolso y las garantías de recursos para la implementación./.

VNA
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