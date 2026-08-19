Da Nang amplía la cooperación para impulsar innovación y emprendimiento

Da Nang, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la ciudad centrovietnamita de Da Nang inauguró hoy el Festival de Innovación y Emprendimiento de Da Nang (SURF 2026), que reunió a numerosos expertos, inversores, empresas, institutos de investigación, universidades y representantes de la comunidad emprendedora nacional e internacional.



Como el mayor evento anual de innovación y emprendimiento de la ciudad, SURF se ha consolidado como un importante punto de encuentro para emprendedores, empresas, inversores, expertos y organizaciones de apoyo a la innovación, generando oportunidades de cooperación y desarrollo.



Este año, el Festival refuerza la conexión internacional y la cooperación en inversiones transfronterizas, con especial atención a sectores tecnológicos estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología digital, la cadena de bloques (blockchain), las tecnologías verdes y la transformación digital.

El Comité Popular de la ciudad de Da Nang entrega apoyo financiero a empresas innovadoras en tecnología durante la ceremonia inaugural de SURF 2026. (Foto: VNA)

El evento cuenta con más de 30 ponentes, expertos y representantes de fondos de inversión de Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y China; más de 150 proyectos inscritos en el concurso de emprendimiento, más de 30 stands de exposición y más de 3.000 participantes registrados.



El viceministro de Ciencia y Tecnología, Hoang Minh, destacó los avances positivos del ecosistema de emprendimiento innovador de Da Nang. No obstante, consideró necesario pasar de un crecimiento extensivo a un modelo centrado en la calidad y la eficacia real.



A su juicio, el éxito debe medirse por el número de tecnologías comercializadas, las empresas que logran consolidarse, los productos capaces de conquistar el mercado y su contribución al crecimiento socioeconómico.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología recomendó a Da Nang concentrarse en la construcción de un ecosistema eficiente, con las empresas como eje central; impulsar la comercialización de tecnologías; desarrollar las fuentes de capital, los mercados y los recursos humanos; fomentar una cultura de innovación y fortalecer los vínculos internacionales.



Según el vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Ho Quang Buu, la ciudad considera la innovación un motor fundamental de su desarrollo. Indicó que en 2026, Da Nang promulgó 17 resoluciones, junto con numerosos mecanismos y políticas destinados a impulsar los sectores de los semiconductores, la IA y la tecnología digital, así como los modelos de pruebas controladas.



Gracias a estos esfuerzos, su ecosistema de emprendimiento innovador escaló 212 posiciones hasta situarse en el puesto 554 del mundo y en el tercer peldaño a nivel nacional, según el Informe StartupBlink 2026.



En el marco de SURF 2026 se celebran un concurso de emprendimiento, una exposición y demostraciones tecnológicas, la inauguración en Da Nang de un espacio de exhibición tecnológica e innovación de la ciudad surcoreana de Daegu, la firma de acuerdos de cooperación y diversos foros y seminarios destinados a conectar ideas, tecnologías, capitales y mercados nacionales e internacionales./.

VNA