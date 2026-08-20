Tren turístico de Hanoi celebra su primer aniversario con casi 100 mil pasajeros

Hanoi (VNA) – Casi 100.000 pasajeros han viajado en el tren turístico “Las cinco puertas de Hanoi” durante su primer año de operación, lo que pone de relieve el creciente atractivo del turismo ferroviario y su singular combinación de patrimonio, cultura y experiencias locales.



El tren ha realizado cerca de 400 servicios desde su primer viaje, el 19 de agosto de 2025, con una tasa media de ocupación de alrededor del 80%. Los servicios comerciales comenzaron el 6 de septiembre, con una frecuencia aproximada de un viaje diario desde la estación de Hanoi, pasando por la estación de Tu Son, en la vecina provincia de Bac Ninh, hasta la estación de Long Bien, en la capital, antes de regresar a la estación de Hanoi.



En lugar de centrarse únicamente en maximizar el número de pasajeros, el operador limita la venta de billetes pese a que el tren dispone de 278 plazas, dejando espacio para que los pasajeros se desplacen entre los vagones, disfruten de actuaciones culturales, tomen fotografías e interactúen entre sí.



El viaje se basa en la conexión histórica entre Thang Long, antiguo nombre de Hanoi y corazón de la civilización Dai Viet, y Kinh Bac, una región que actualmente forma parte de Bac Ninh y que es conocida por su rico patrimonio cultural y sus artes tradicionales, explicó Tao Duc Hiep, presidente de BHL, empresa operadora del tren.



En Tu Son, los pasajeros pueden visitar el templo de Do, lugar de culto de los ocho reyes de la dinastía Ly (1009-1225), lo que aporta una dimensión histórica al recorrido y pone de relieve la conexión entre la cuna de esta dinastía y Thang Long.



El tren ha atraído tanto a visitantes nacionales como internacionales, entre ellos familias, grupos turísticos, empresas y aficionados a la cultura. Los turistas extranjeros representan alrededor del 40% de los pasajeros, siendo Francia, Australia, China y Corea del Sur algunos de los principales mercados emisores.



Los espacios inspirados en Hanoi, las actuaciones tradicionales, la gastronomía local y un servicio atento contribuyen a crear una experiencia singular. Además, una audioguía multilingüe gratuita presenta a los pasajeros los principales lugares de interés a lo largo del recorrido, entre ellos la estación de Hanoi, la calle del café ferroviario, el puente de Long Bien y el río Rojo.



La gastronomía, la música, la decoración y las historias narradas según cada estación del año permiten renovar la experiencia periódicamente y animan a los visitantes a regresar en diferentes épocas.



El proyecto tardó casi seis años en desarrollarse, incluidos dos años de interrupción debido a la pandemia de COVID-19. Actualmente, el operador tiene previsto profundizar en los contenidos culturales e históricos, mejorar los servicios, reforzar los vínculos con destinos y empresas turísticas locales y ampliar los mercados internacionales, familiares y de grupos turísticos.



Al combinar el romanticismo de los viajes en tren con las historias de dos regiones de gran valor patrimonial, el tren se está consolidando como una propuesta diferenciada dentro del panorama turístico de la capital./.





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