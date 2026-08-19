Serie vietnamita recrea histórica operación de contrainteligencia

Hanoi (VNA) - La serie televisiva “Ke hoach CM12” (Plan CM12), basada en una de las operaciones de contrainteligencia más representativas de Vietnam, comenzará a emitirse el 22 de agosto por el canal de Televisión de la Seguridad Pública Popular (ANTV), con motivo del 81.º aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Pública Popular (19 de agosto de 1945-2026).



Según el Departamento de Comunicaciones de la Seguridad Pública Popular, la serie se transmitirá a las 21:10 horas todos los sábados y domingos por ANTV. A partir del 24 de agosto, también podrá verse a las 22:00 horas los lunes y martes por el canal HTV9.



Con 16 episodios de unos 30 minutos, “Ke hoach CM12” recrea la operación desarrollada entre 1980 y 1988 contra la organización reaccionaria en el exilio denominada “Frente unido de las fuerzas patrióticas para la liberación de Vietnam”, encabezada por Le Quoc Tuy y Mai Van Hanh.



El operativo se desarrolló durante ocho años, entre 1980 y 1988, en varias provincias del suroeste de Vietnam, principalmente en la entonces provincia de Ca Mau, en el extremo sur del país.



A través de la obra, los realizadores buscan recrear la victoria alcanzada mediante la labor profesional de las fuerzas vietnamitas y destacar la inteligencia, determinación y creatividad de la Fuerza de Seguridad Pública Popular.



La serie no solo aborda el desarrollo del operativo y sus resultados, sino que también presenta una historia sobre la inteligencia, la voluntad y la fuerza del pueblo vietnamita. La producción pone de relieve, asimismo, la estrecha relación entre las fuerzas de Seguridad Pública Popular y la población en la tarea de proteger la Patria.



La producción también pone énfasis en la dimensión humanitaria del episodio histórico, transmitiendo el mensaje de ayudar a quienes han tomado un camino equivocado a regresar y advirtiendo sobre las consecuencias de recurrir a la violencia para actuar contra el país.



Según el Departamento de Comunicaciones de la Seguridad Pública Popular, la obra posee un significado político y social y pretende contribuir a difundir una imagen positiva de las fuerzas de seguridad, además de promover valores como el sentido de responsabilidad y el patriotismo.



La emisión de “Ke hoach CM12” forma parte de las actividades conmemorativas del 81.º aniversario de la Fuerza de Seguridad Pública Popular y busca acercar al público una etapa de la historia de la lucha por la seguridad nacional a través del lenguaje televisivo./.

VNA