Vietnam y China estrechan cooperación entre defensa y seguridad pública

Hanoi (VNA) - El viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Van Hien, recibió en Hanoi a Lyu Wuqin, asistente del ministro de Seguridad Pública de China, señalando que su visita coincidía con el 81.º aniversario del Día Tradicional de la Seguridad Pública Popular de Vietnam (19 de agosto).



En la cita, Van Hien expresó su confianza en que la visita contribuirá a fomentar la confianza y el entendimiento mutuo entre el Ministerio de Seguridad Pública de China y su similar vietnamita, el Ministerio de Defensa y otras unidades pertinentes del país indochino.



Vietnam considera el desarrollo de vínculos de amistad y cooperación con China como una necesidad objetiva, una opción estratégica y una prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, afirmó.



El funcionario vietnamita expresó su deseo de que ambas partes continúen fortaleciendo su solidaridad y amistad tradicionales, elevando los vínculos bilaterales a un nivel nuevo e integral en diversos ámbitos. Esto ayudará a materializar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países, incluidos los logrados durante la visita de Estado a China realizada en abril pasado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



El viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Van Hien (derecha), intercambia un obsequio con Lyu Wuqin, asistente del ministro de Seguridad Pública de China. (Foto: qndn.vn)



El jefe castrense valoró la coordinación entre los ministerios de Defensa de Vietnam y de Seguridad Pública de China, especialmente el trabajo conjunto entre la Guardia Fronteriza de Vietnam y la Administración Nacional de Inmigración de China en materia de gestión y protección de fronteras, control de entradas y salidas, prevención de delitos, y seguridad y orden en las zonas y pasos colindantes.



El Ministerio de Defensa está dispuesto a colaborar con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública para continuar con el mecanismo de diálogo estratégico "3+3" a nivel ministerial entre los sectores de asuntos exteriores, defensa y seguridad pública. Este mecanismo tiene como objetivo impulsar una cooperación mutuamente beneficiosa y profundizar la coordinación estratégica entre ambos países, subrayó.



Por su parte, Wuqin elogió la fructífera cooperación entre Vietnam y China en general, y entre los ministerios de Defensa de Vietnam y de Seguridad Pública de China en particular.



Destacó el éxito del mecanismo de diálogo estratégico "3+3" a nivel ministerial, calificándolo como un hito en la profundización de las relaciones bilaterales.



El oficial chino expresó su expectativa de que ambas partes continúen colaborando estrechamente para impulsar las áreas de cooperación acordadas entre los ministerios de Defensa de Vietnam y de Seguridad Pública de China —en particular, la gestión fronteriza y la lucha contra el contrabando y la entrada ilegal—, contribuyendo así a unos vínculos bilaterales más eficaces y sustantivos./.