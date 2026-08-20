Medios regionales destacan victoria de Vietnam en semifinales de Copa ASEAN 2026

Hanoi (VNA) - ASEAN United FC, la plataforma oficial de fútbol de la Copa ASEAN 2026, destacó en su página principal el camino de la selección vietnamita de fútbol para defender su título, tras su importante victoria sobre Malasia en las semifinales.



Según la crónica publicada por el medio, un doblete del delantero Nguyen Xuan Son, quien ingresó como suplente, permitió a Vietnam vencer 2-0 a Malasia en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en Hanoi el 19 de agosto, sellando así un triunfo global de 4-0 para el vigente campeón.



El artículo describió un estadio My Dình abarrotado y un Vietnam que comenzó el encuentro con gran entusiasmo. Los jugadores Tuan Tai, Dinh Bac, Van Hau, Hoang Hen intentaron sucesivamente rematar a la portería malasia defendida por Azri Ghani, pero la fortuna no acompañó al conjunto local.



ASEAN United FC señaló que el punto de inflexión llegó en el minuto 59, cuando el entrenador del equipo vietnamita Kim Sang Sik dio entrada a Xuan Son. Solo tres minutos después, la decisión dio sus frutos y desató la alegría de los aficionados locales.



Por su parte, el diario singapurense The Straits Times citó al entrenador Kim Sang Sik tras el partido: “Hoy jugamos mejor que en el primer partido (de ida). Después del primer encuentro tuvimos una reunión y gracias a ello jugamos mejor. Solo tuvimos un día de descanso, por lo que la preparación para el partido de hoy fue bastante difícil”. The Straits Times señaló que Vietnam volverá a enfrentarse a Tailandia en la final de la Copa ASEAN 2026, repitiendo la final de 2024.



La agencia de noticias malasia Bernama informó de que el sueño de la selección de Malasia de alcanzar la final de la Copa ASEAN 2026 terminó tras su derrota por 0-2 ante Vietnam en el partido de vuelta de las semifinales.



Bernama señaló que Malasia afrontó el encuentro con la determinación de lograr una amplia victoria para mantener vivas sus opciones de llegar a la final y trató de jugar con mayor intensidad desde el inicio. Sin embargo, la sólida organización defensiva de Vietnam dificultó que los pupilos del entrenador interino Tan Cheng Hoe encontraran el camino del gol. La derrota puso fin a la participación de Malasia en el torneo, mientras Vietnam avanzó a la final para continuar defendiendo su título./.





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