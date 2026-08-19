Cultura-Deporte

Vietnam vence 2-0 a Malasia y avanza a la final de la Copa ASEAN 2026

Vietnam derrotó 2-0 a Malasia, ganó la semifinal por 4-0 en el global y se clasificó para la final de la Copa ASEAN 2026 ante Tailandia.

El delantero Nguyen Xuan Son celebra el gol. (Fuente: VNA)
El delantero Nguyen Xuan Son celebra el gol. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – La selección de Vietnam derrotó hoy por 2-0 a Malasia y selló su pase a la final de la Copa ASEAN 2026 con un marcador global de 4-0 tras los encuentros de ida y vuelta de semifinales.

Vietnam salió al campo con una actitud ofensiva y mantuvo una presión constante sobre el rival. Los jugadores vietnamitas se turnaron para poner a prueba a la defensa malasia, pero no lograron batirla.

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En un movimiento de regate de Hai Long. Foto: VNA

En el minuto 10, el defensa Van Hau cabeceó por encima del guardameta Azri de Malasia, pero la tecnología del VAR determinó que el balón no había cruzado completamente la línea de gol.

Vietnam dominó ampliamente el partido y generó numerosas ocasiones de gol, pero tuvo que esperar hasta la entrada del delantero Xuan Son para abrir el marcador.

En el minuto 62, Hoang Duc envió un centro preciso desde la banda izquierda. Tien Anh remató y el balón, tras golpear en un defensor malasio, cambió de dirección y llegó directamente a Xuan Son. El atacante, con el dorsal número 12, solo tuvo que empujar el balón a la portería vacía para poner el 1-0 a favor de Vietnam.

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Los espectadores acuden al estadio para animar a la selección nacional. Foto: VNA

Malasia intentó adelantar sus líneas en busca del empate, pero se mostró completamente impotente ante la defensa vietnamita. En el minuto 89, Xuan Son volvió a aparecer en el momento preciso para completar su doblete y sentenciar la victoria de los locales por 2-0.

Con esta victoria contundente Vietnam avanzó a la final y consiguió el boleto para la final, donde se enfrentará a Tailandia./.

VNA
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