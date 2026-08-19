Miles de personas desafían la lluvia para disfrutar de un colorido Carnaval en Nghe An

Nghe An, Vietnam (VNA) - Pese a la intensa lluvia, miles de residentes y turistas desafiaron el mal tiempo y abarrotaron ambos lados de la calle Truong Thi para sumarse al Carnaval Nghe An 2026, bajo el lema “El sol infinito”.



La actividad se celebra en saludo al 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



El festival, organizado por el Comité Popular de la provincia de Nghe An en coordinación con Sun Group, reunió a 85 artistas, intérpretes y artistas circenses.



El programa incluyó cuatro grupos de desfile, tres carrozas temáticas y diversas actuaciones artísticas a lo largo del recorrido comprendido entre la zona del Monumento a Lenin y el hotel Muong Thanh Phuong Dong.



La fuerte lluvia no disminuyó el atractivo de la velada. Residentes y visitantes, protegidos con paraguas e impermeables, se congregaron a ambos lados de la vía para seguir las actuaciones de samba, malambo, bailes latinos, danzas del loto y del girasol, números circenses, malabares con luces LED, espectáculos sobre zancos y danzas con fuego.





Una actuación llena de energía durante el programa del Carnaval en Nghe An. (Foto: VNA)

Inspirado en el tema “El sol infinito”, el programa propuso un viaje de luz que conectó la naturaleza, la cultura, las personas y las aspiraciones de desarrollo de Nghe An.



Los espectáculos combinaron elementos tradicionales y modernos, reflejando la imagen de una provincia rica en identidad cultural, dinámica y abierta a la integración.



Uno de los momentos más destacados del Carnaval fueron las carrozas, cuidadosamente diseñadas para recrear símbolos y paisajes característicos de la región.



Se espera que el Carnaval Nghe An 2026 se convierta en un nuevo producto cultural y turístico, contribuyendo a promover la imagen de una localidad dinámica, moderna y rica en identidad cultural entre visitantes nacionales e internacionales.



Según el programa, esta noche, la Plaza Ho Chi Minh acogerá un gran concierto y un espectáculo de fuegos artificiales, con 1.500 proyectiles de gran altura y más de 1.000 de baja altura, anunciado como el mayor espectáculo pirotécnico celebrado hasta ahora en la provincia./.