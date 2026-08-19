Cultura-Deporte

Miles de personas desafían la lluvia para disfrutar de un colorido Carnaval en Nghe An

Pese a la intensa lluvia, miles de residentes y turistas desafiaron el mal tiempo y abarrotaron ambos lados de la calle Truong Thi para sumarse al Carnaval Nghe An 2026, bajo el lema “El sol infinito”.

Los artistas desafían la lluvia para ofrecer una impresionante actuación artística. Foto: VNA
Los artistas desafían la lluvia para ofrecer una impresionante actuación artística. Foto: VNA

Nghe An, Vietnam (VNA) - Pese a la intensa lluvia, miles de residentes y turistas desafiaron el mal tiempo y abarrotaron ambos lados de la calle Truong Thi para sumarse al Carnaval Nghe An 2026, bajo el lema “El sol infinito”.

La actividad se celebra en saludo al 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

El festival, organizado por el Comité Popular de la provincia de Nghe An en coordinación con Sun Group, reunió a 85 artistas, intérpretes y artistas circenses.

El programa incluyó cuatro grupos de desfile, tres carrozas temáticas y diversas actuaciones artísticas a lo largo del recorrido comprendido entre la zona del Monumento a Lenin y el hotel Muong Thanh Phuong Dong.

La fuerte lluvia no disminuyó el atractivo de la velada. Residentes y visitantes, protegidos con paraguas e impermeables, se congregaron a ambos lados de la vía para seguir las actuaciones de samba, malambo, bailes latinos, danzas del loto y del girasol, números circenses, malabares con luces LED, espectáculos sobre zancos y danzas con fuego.

vnanet-potal-nghe-an-hang-nghin-nguoi-dan-hoa-minh-vao-le-hoi-carnival-ruc-ro-sac-mau-8964035.jpg
Una actuación llena de energía durante el programa del Carnaval en Nghe An. (Foto: VNA)

Inspirado en el tema “El sol infinito”, el programa propuso un viaje de luz que conectó la naturaleza, la cultura, las personas y las aspiraciones de desarrollo de Nghe An.

Los espectáculos combinaron elementos tradicionales y modernos, reflejando la imagen de una provincia rica en identidad cultural, dinámica y abierta a la integración.

Uno de los momentos más destacados del Carnaval fueron las carrozas, cuidadosamente diseñadas para recrear símbolos y paisajes característicos de la región.

Se espera que el Carnaval Nghe An 2026 se convierta en un nuevo producto cultural y turístico, contribuyendo a promover la imagen de una localidad dinámica, moderna y rica en identidad cultural entre visitantes nacionales e internacionales.

Según el programa, esta noche, la Plaza Ho Chi Minh acogerá un gran concierto y un espectáculo de fuegos artificiales, con 1.500 proyectiles de gran altura y más de 1.000 de baja altura, anunciado como el mayor espectáculo pirotécnico celebrado hasta ahora en la provincia./.

VNA
#Carnaval Nghe An 2026 #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

El profesor Shimizu Masaaki de la Universidad de Osaka, reconocido como “Embajador de la lengua vietnamita”. (Foto: VNA)

Experto japonés destaca identidad de Vietnam

El profesor Shimizu Masaaki de la Universidad de Osaka, reconocido como “Embajador de la lengua vietnamita”, destacó que la política exterior de Vietnam combina la firmeza histórica en la defensa de su independencia con la flexibilidad para adaptarse a los cambios globales.

El cine vietnamita ante oportunidad de despegue

El cine vietnamita ante oportunidad de despegue

Impulsado por la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural, el cine vietnamita se consolida como una industria clave con el objetivo de aportar al 7 % del PIB para 2030.

Artesano vietnamita revitaliza arte tradicional de las figurillas “to he”

Artesano vietnamita revitaliza arte tradicional de las figurillas “to he”

El artesano Dang Van Hau, de Hanoi, se dedica incansablemente a preservar el oficio tradicional de elaborar “to he”, un juguete tradicional vietnamita confeccionado con pasta de arroz. Es pionero en renovar esta manifestación del arte popular mediante obras elaboradas, de gran valor plástico y marcadamente representativas de la identidad cultural vietnamita.