Máximo dirigente pide un nuevo enfoque para preservar la memoria nacional

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, pidió pasar de una preservación pasiva a una construcción activa de la memoria nacional, de modo que cada generación no solo sea responsable de heredar el pasado, sino también de crear y salvaguardar valores que puedan convertirse en patrimonio durante siglos.



Durante una sesión de trabajo con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo celebrada hoy en Hanoi, To Lam instó a reevaluar seriamente la capacidad y la estructura del sistema de preservación y museos, actuar con rapidez para resolver las deficiencias y los proyectos largamente retrasados, y enriquecer gradualmente las colecciones nacionales.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, señaló el dirigente, debe completar una revisión preliminar para identificar los problemas urgentes y elaborar un informe integral que exponga claramente las áreas prioritarias y las soluciones para cada grupo de problemas.



La revisión debe abarcar el estado de los sitios patrimoniales, el deterioro de las estructuras existentes y las prioridades de inversión, evitando reparaciones prolongadas y fragmentarias en las que las inversiones repetidas no logren finalmente resolver los problemas fundamentales, dijo.



El máximo dirigente pidió solucionar las lagunas en la preservación de la historia de Vietnam desde la independencia hasta la actualidad, especialmente la historia de la reconstrucción, el desarrollo y la transformación social. Subrayó la necesidad de desarrollar la capacidad para identificar y crear el patrimonio del futuro desde el momento en que comiencen a surgir esos valores.



Señaló que los datos históricos y culturales y el patrimonio deben considerarse un componente central de la infraestructura cultural nacional, y pidió construir un repositorio nacional de datos culturales digitales unificado, interconectado, verificable y sostenible, junto con mecanismos especiales y revolucionarios para impulsar el uso de datos y de la inteligencia artificial (IA) en la protección del patrimonio y la transformación de los valores culturales en valor económico. El desafío de la preservación digital a largo plazo debe abordarse de inmediato, destacó.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Según el mandatario, la IA desempeñará un papel cada vez más importante en la búsqueda, recopilación, interpretación y difusión del conocimiento. Se trata de una cuestión de soberanía del conocimiento y del derecho a contar la propia historia nacional, y no simplemente de un proyecto de transformación digital del sector cultural.



Urgió la mencionada cartera a renovar los criterios de evaluación del desempeño de los museos, con indicadores cuantificables que abarquen el número y el perfil de los visitantes, si los jóvenes acuden y regresan, el impacto de las actividades educativas, las contribuciones a la investigación, el uso de datos y los beneficios sociales generados por las inversiones estatales.



El Ministerio de Educación y Formación debe coordinarse para convertir los museos en espacios habituales de aprendizaje, ya que la historia y la cultura transmitidas únicamente a través de los libros de texto tienen menos probabilidades de generar un vínculo profundo que la contemplación de objetos auténticos, la experiencia de espacios reales y el contacto con historias reales, afirmó.



Vietnam cuenta actualmente con más de 40.000 sitios patrimoniales y cerca de 70.000 elementos del patrimonio cultural inmaterial inventariados. Un total de 20.060 reliquias y antigüedades han sido registradas en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural.



El país cuenta con 177 museos que albergan más de 4 millones de documentos y objetos, incluidas numerosas colecciones raras y valiosas, mientras que 1.881 artesanos han recibido los títulos de Artesano del Pueblo o Artesano Meritorio./.