Política

Vietnam impulsa una mayor eficacia en funcionamiento del Consejo de Seguridad de ONU

Vietnam pidió mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar su eficacia, transparencia, representatividad y capacidad de respuesta.

El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, habla en la cita (Fuente: VNA)
El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, habla en la cita (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA) - La mejora de los métodos de trabajo debe formar parte de los esfuerzos generales de reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), con miras a construir un mecanismo más representativo, eficaz y capaz de responder mejor a la realidad internacional, subrayó el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU.

Al intervenir el 19 de agosto en un debate abierto sobre los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), presidido por Dinamarca, Hai Luu destacó que mejorar los métodos de trabajo es una necesidad urgente para elevar la eficacia, la credibilidad y la capacidad de adaptación del CSNU ante las crisis actuales.

Vietnam considera que el CSNU debe resolver cuanto antes los obstáculos de procedimiento, especialmente los relacionados con el nombramiento de los presidentes de sus órganos subsidiarios; y reforzar la transparencia mediante un diálogo sustantivo y consultas oportunas y periódicas con los Estados miembros de la ONU, especialmente en el proceso de selección del Secretario General.

Además, debe permitir que todos los miembros del CSNU desempeñen un papel activo en la presidencia y elaboración de documentos, garantizando asimismo la participación adecuada de los países directamente afectados en las deliberaciones y la redacción de documentos.

En el debate, Shamala Kandiah Thompson, directora ejecutiva de Security Council Report, destacó que mejorar los métodos de trabajo es importante para ayudar al CSNU a gestionar las divergencias políticas, mantener su funcionamiento y utilizar con mayor eficacia sus instrumentos para cumplir su función de mantener la paz y la seguridad internacionales.

La ponente puntualizó que el CSNU debe superar pronto los bloqueos en la distribución de las presidencias de sus órganos subsidiarios, aumentar la transparencia en el examen y selección de candidatos para el próximo Secretario General de la ONU y reforzar la coordinación entre el Consejo de Seguridad y el Secretario General en materia de prevención de conflictos. Una evaluación, adaptación y aplicación coherentes y periódicas de los métodos de trabajo contribuirán a mejorar la eficacia del organismo.

En general, los Estados miembros de la ONU destacaron la necesidad de elevar la eficacia, mantener la capacidad de acción y fortalecer el papel del Consejo de Seguridad, al tiempo que pusieron de relieve la importancia de las consultas, el consenso y la responsabilidad de sus miembros, especialmente de los cinco miembros permanentes (P5).

Los miembros no permanentes del CSNU (E10), en una declaración conjunta, destacaron la necesidad de reforzar el papel y la voz de los miembros no permanentes, especialmente en las negociaciones, la elaboración de documentos y la distribución de responsabilidades en el Consejo de Seguridad, y exhortaron a los países del P5 a ejercer su derecho de veto de manera responsable./.

VNA
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