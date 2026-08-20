Provincia de Khanh Hoa refuerza su atractivo turístico con nuevo producto

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – Con la ampliación de su espacio de desarrollo, la provincia central de Khanh Hoa cuenta ahora con un litoral de casi 500 kilómetros, el más largo de Vietnam.



Este territorio incluye el archipiélago de Truong Sa (Spratly), parte integrante del territorio nacional, así como más de 200 islas e islotes y bahías de excepcional belleza, como Van Phong, Nha Trang, Cam Ranh y Vinh Hy. Estos recursos naturales se combinan para conformar “La Odisea de las Cuatro Bahías”, una ruta rica en valores naturales, culturales y experiencias, que contribuye a redefinir la identidad de la marca turística local.



Nha Trang sigue siendo el principal motor del turismo provincial y goza de reconocimiento internacional. El atractivo de la ciudad se debe, entre otros factores, a su bahía, que en 2003 se convirtió en el miembro número 29 del Club de las Bahías Más Bellas del Mundo. Este reconocimiento internacional consolidó la posición de Nha Trang como destino turístico de playa de referencia a escala mundial.



Además de Nha Trang, la naturaleza ha dotado a Khanh Hoa de bahías de singular belleza. Van Phong, Cam Ranh y Vinh Hy atraen por su carácter preservado y sus aguas cristalinas, que ofrecen condiciones ideales para el ecoturismo y el turismo de lujo. Cada bahía posee también una identidad cultural propia, marcada por habitantes amables, sencillos y hospitalarios.



El periodista Pham Ngoc Phuong, del periódico Van Hoa (Cultura), considera que el atractivo reside en la diversidad de estos espacios que, una vez conectados, permiten contar la profunda historia de esta tierra y de su cultura marítima.



En su estrategia de desarrollo para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, la provincia aspira a convertir a Khanh Hoa en un destino turístico de primer nivel en la región. Esta ambición se basa en la creación de productos turísticos emblemáticos y en una organización espacial coherente.



Belleza de la Bahía de Khanh Hoa a través de la fotografía. (Foto: VNA)



El desarrollo se estructura por zonas: Nha Trang y Vinh Hy combinan el turismo de playa con el patrimonio histórico, mientras que el norte de Van Phong se orienta hacia la construcción de una ciudad con vocación internacional. El norte de Cam Ranh y Ninh Chu se centran en el desarrollo del turismo de resorts, dirigido principalmente al mercado nacional.



Los inversores están desarrollando un ecosistema de experiencias que incluye complejos de entretenimiento integrados, grandes centros comerciales, así como actividades de ecoturismo y bienestar. La economía nocturna complementará esta oferta, junto con eventos culturales y deportivos de alcance internacional destinados a poner en valor el patrimonio local.



“La Odisea de las Cuatro Bahías” tiene como objetivo reorganizar el espacio turístico mediante la creación de circuitos continuos conectados con las redes de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.



Thai Thi Le Hang, directora del Departamento Provincial de Cultura, Deportes y Turismo, destaca que este concepto contribuye a forjar una nueva identidad para las bahías, transformando sus recursos naturales en productos turísticos de alta gama destinados al mercado internacional.



De enero a julio de 2026, Khanh Hoa recibió 15,1 millones de visitantes, un aumento del 38,9 % interanual, incluidos 5,5 millones de turistas extranjeros, un incremento del 67,2 %. Los ingresos turísticos alcanzaron los 52.143,1 billones de dongs.



La provincia aspira a convertirse, para 2030, en uno de los cinco principales centros turísticos del país. Con una marca turística cada vez más consolidada, Khanh Hoa busca reforzar su posición entre los destinos turísticos de referencia del Sudeste Asiático./.