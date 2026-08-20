Provincia de Tay Ninh refuerza control sobre actividades turísticas no autorizadas

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia sureña de Tay Ninh están intensificando los controles para prevenir las actividades turísticas y comerciales no autorizadas en las zonas forestales del monte Ba Den, especialmente las rutas de senderismo, exploración forestal y acampada de pago organizadas espontáneamente.



El 19 de agosto, el Comité de Gestión de la Zona Turística Nacional del monte emitió un aviso en el que recomendó a organizaciones y particulares no organizar por iniciativa propia servicios turísticos ni actividades comerciales en las zonas forestales sin la autorización de los propietarios.



Según Tran Thi Thu Hang, subdirectora del Comité de Gestión de la Zona, algunas organizaciones y particulares han promocionado recientemente, recogido inscripciones y organizado excursiones de senderismo, exploración forestal y acampada de pago en rutas y zonas no autorizadas.



Subrayó que estas actividades espontáneas y no autorizadas, especialmente cuando presentan un carácter aventurero, no solo entrañan riesgos para la seguridad de los visitantes, sino que también perjudican la protección de los bosques y la conservación de la naturaleza. Además, dificultan considerablemente las labores de búsqueda, rescate y salvamento en caso de incidentes.



Ante esta situación, el Comité de Gestión afirmó que no organiza, participa ni coopera con ninguna parte para prestar servicios ilegales de senderismo o acampada.



Asimismo, las fuerzas competentes intensificarán las inspecciones y elaborarán expedientes para sancionar estrictamente las infracciones, de conformidad con el Decreto N.º 146/2026/NĐ-CP, de fecha 6 de mayo de 2026, del Gobierno sobre las sanciones administrativas en el sector forestal.



Conocido como el ¨techo del sur de Vietnam, el monte Bä Den alcanza los 986 metros sobre el nivel del mar. Este famoso destino turístico atrae cada año a millones de visitantes gracias a sus espectaculares paisajes naturales y a su singular espacio cultural y espiritual.



El sitio cuenta actualmente con una moderna red de teleféricos, así como con infraestructuras y espacios paisajísticos desarrollados de manera coherente, lo que permite a los visitantes acceder fácilmente a la cima y disfrutar de la belleza natural del lugar en condiciones seguras y confortables.



Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo local, los sitios y atracciones turísticas de la provincia prevén recibir unos 6,38 millones de visitantes durante los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 11% interanual y equivalente al 63,8% del objetivo anual. De ellos, alrededor de 125.000 serán visitantes internacionales./.





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