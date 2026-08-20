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Vietnam e Israel: nuevas perspectivas de cooperación tecnológica

Vietnam e Israel buscan ampliar la cooperación en IA, ciberseguridad, tecnología cuántica, datos e innovación, conectando sus ecosistemas tecnológicos.

Panorama del encuentro (Foto: VNA)
Panorama del encuentro (Foto: VNA)

Tel Aviv (VNA) - Representantes de la Embajada de Vietnam en Israel y de FPT Vietnam en Israel (FPT Israel) se reunieron recientemente con expertos, científicos y empresarios israelíes del sector tecnológico para analizar las posibilidades de fortalecer la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación.

Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, destacó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo en importantes motores del desarrollo de Vietnam.

Asimismo, subrayó que la aplicación de la IA y las nuevas tecnologías debe ir acompañada de requisitos de seguridad y protección de datos.

Según el diplomático, la cooperación entre Vietnam e Israel debería orientarse a acercar los dos ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, aprovechando las ventajas complementarias de cada parte para desarrollar modelos de cooperación concretos, eficaces y sostenibles.

Durante la reunión, los expertos israelíes presentaron varios ámbitos tecnológicos con potencial de cooperación, entre ellos la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, los datos, las tecnologías médicas y las aplicaciones de la IA en las empresas.

Ambas partes también intercambiaron experiencias de Israel en el establecimiento de instituciones, mecanismos y políticas destinadas a promover la innovación.

Las dos partes acordaron continuar los intercambios para identificar ámbitos y proyectos concretos de cooperación, así como poner en contacto a expertos, empresas y organismos de investigación israelíes con socios adecuados en Vietnam.

Asimismo, acordaron estudiar la posibilidad de organizar una visita a Vietnam de una delegación de expertos tecnológicos israelíes, con el fin de conocer mejor las necesidades reales del país, presentar sus capacidades y promover nuevas oportunidades de cooperación en el futuro.

Al término de la reunión, Bui Vinh Thang, representante de FPT Vietnam en Israel, mantuvo conversaciones por separado con varios socios tecnológicos israelíes sobre las posibilidades de poner en marcha actividades concretas de cooperación./.

VNA
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