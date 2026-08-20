Vietnam acelera la digitalización bancaria con aumento de créditos basados en datos

Hanoi (VNA) - La tecnología y los datos están penetrando cada vez más en las distintas operaciones bancarias, desde la identificación y apertura de cuentas hasta los pagos y la concesión de créditos, contribuyendo a acortar los procesos y mejorar la experiencia de los clientes. Paralelamente a la transformación digital, aumentan las exigencias en materia de seguridad, protección de datos y prevención del fraude digital.

Apertura inmediata de cuentas y pagos transfronterizos

En el evento “Transformación digital del sector bancario 2026”, celebrado bajo el tema “Banca inteligente en la era de los datos y la IA”, el director general del banco ACB, Tu Tien Phat, señaló que el banco está intensificando el uso de la tecnología en la identificación electrónica de clientes (eKYC), lo que permite abrir cuentas de forma rápida y segura.

Los sistemas de aprobación automática reducen el tiempo de procesamiento, de modo que los clientes pueden obtener una cuenta y una tarjeta tras un único registro. Los clientes pueden escanear el chip de su documento de identidad o registrarse mediante la aplicación VNeID, con un proceso de autenticación basado en tecnología multicapa conforme a estándares internacionales.

El subdirector general de SACOMBANK, Nguyen Hoang Hai, informó de que los clientes pueden completar la identificación electrónica mediante eKYC, autenticar su documento de identidad con chip, conectarse a VNeID y abrir una cuenta en unos 5 segundos a través de una plataforma digital unificada. A partir de ahí, pueden acceder a servicios de pago, transferencias, apertura de tarjetas, ahorro, inversión y gestión financiera.

En el ámbito de los pagos, los bancos también están ampliando las conexiones transfronterizas mediante códigos QR. SACOMBANK es una de las entidades que, en coordinación con la Corporación Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS), ha puesto en marcha pagos transfronterizos mediante QR en Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Laos, China y Singapur.

Los visitantes extranjeros pueden utilizar las aplicaciones de sus respectivos países para pagar en Vietnam, mientras que los vietnamitas pueden usar SACOMBANK Pay para escanear códigos QR cuando se encuentran en el extranjero.

Mayor incorporación de datos y tecnología al crédito



La tecnología y los datos también se están aplicando ampliamente al crédito, digitalizando todo el proceso, desde la solicitud hasta el desembolso.

Según Tu Tien Phat, en los préstamos sin garantía los bancos necesitan explotar diversos tipos de datos para comprender el comportamiento de los clientes, y no pueden basarse únicamente en los datos de pagos. En el caso de los hogares dedicados a actividades comerciales, es necesario analizar sus flujos de efectivo, el pago de impuestos, las contribuciones al seguro social y otros comportamientos para tomar decisiones crediticias.

El directivo puntualizó que el impulso del Gobierno a la interconexión y al uso compartido de datos de las autoridades tributarias, de seguridad social y otros organismos creará mejores condiciones para aplicar los datos a las actividades crediticias.

El subdirector general del banco BIDV, Le Huy Hoang, informó de que las operaciones crediticias han sido transformadas en canales digitales. La plataforma BIDV Home digitaliza todo el proceso de financiación para la compra de viviendas y vehículos, desde la búsqueda y solicitud hasta el seguimiento del expediente, el desembolso y la firma digital. Hasta la fecha, la plataforma cuenta con más de 500.000 usuarios y ha desembolsado más de 100.000 préstamos para la compra de viviendas y vehículos, por un valor total de unos 150 billones de VND (5,76 mil millones de dólares).

De acuerdo con Hoang Minh Tien, subdirector del Departamento de Tecnología de la Información del Banco Estatal de Vietnam (BEV), numerosos bancos vietnamitas ya aplican la IA para automatizar operaciones, atender a los clientes mediante chatbots, analizar datos y apoyar la toma de decisiones.

El BEV alienta a las entidades de crédito a digitalizar integralmente sus operaciones esenciales conforme al modelo de banca digital basado en datos, y a intensificar el aprovechamiento de la Base de Datos Nacional de Población y de las bases de datos especializadas, subrayó./.

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