Vietnam impulsa la operación efectiva del Centro Financiero Internacional

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang pidió hoy al Centro Financiero Internacional de Vietnam (CFIV) priorizar productos financieros capaces de generar transacciones reales y atraer capital de mediano y largo plazo para la economía.

Al intervenir en una reunión del Consejo Ejecutivo del CFIV, Van Thang destacó que el desarrollo del Centro tiene una importancia especial y urgente, en un contexto de gran necesidad de recursos para el crecimiento económico, especialmente para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos.

Como prioridad inmediata, se debe garantizar que el Centro Financiero Interancional en Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central de Dang Nang operen de manera fluida, además de contar con miembros y productos y concretar cuanto antes operaciones específicas, priorizando la captación de capitales de mediano y largo plazo para la economía.

El vicepremier señaló que, pese a las dificultades durante el proceso preparatorio, hasta ahora se han completado básicamente las cuestiones institucionales y organizativas. En el próximo período, el Ministerio de Finanzas y los organismos y localidades pertinentes deberán coordinarse estrechamente y concentrarse en resolver los problemas pendientes, a fin de garantizar una operación sustantiva y eficaz del CFIV.

En referencia a la reciente mejora de la clasificación del mercado bursátil vietnamita, el subjefe del Gobierno informó que, según lo previsto, el 21 de agosto FTSE Russell anunciará oficialmente algunos valores vietnamitas que serán incorporados a índices globales. Esto constituye una oportunidad para que Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang contacten y atraigan a grandes fondos de inversión al Centro Financiero Internacional.

Van Thang encargó al Ministerio de Finanzas incorporar las opiniones del Consejo, completar el informe sobre el modelo del organismo ejecutivo y presentarlo al Primer Ministro para su consideración y decisión en agosto de 2026. Asimismo, deberá acelerar la investigación, el diseño y el desarrollo de nuevos productos financieros.

La dicha cartera también debe coordinar con el Ministerio del Interior el estudio de la creación de una unidad especializada en el Centro Financiero Internacional, garantizando una organización racionalizada y sin nuevos niveles intermedios.

El Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal deberán poner en marcha con urgencia las labores de inspección y supervisión sobre la base de los organismos existentes, con plazo de finalización en septiembre de 2026.

El Banco Estatal revisará las condiciones para la participación de instituciones financieras nacionales y extranjeras, especialmente los bancos de inversión. El viceprimer ministro pidió acelerar la creación y puesta en funcionamiento de un tribunal especializado y un centro internacional de arbitraje, con el objetivo de hacerlo en septiembre de 2026.

Los organismos pertinentes estudiarán un sistema común de tecnologías de la información, mientras que Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang investigarán mecanismos de contratación, remuneración, contratación de expertos y generación de ingresos para los organismos ejecutivos.

Estos organismos revisarán y clasificarán a los miembros, concentrándose en atraer instituciones financieras esenciales vinculadas a productos y servicios prioritarios y reforzando el control de riesgos, enfatizó.

Según el Ministerio de Finanzas, el marco jurídico específico para el CFIV se ha establecido básicamente, con la Resolución 222/2025/QH15, nueve decretos de orientación, el Plan de Desarrollo y el reglamento de operación.

Para los nuevos productos y servicios financieros, el principio es partir de las necesidades de la economía, cumplir los tratados internacionales y garantizar la seguridad nacional; priorizar productos con base jurídica o bajo riesgo, mientras que los productos de mayor riesgo se someterán a pruebas controladas, con miras a atraer capitales de mediano y largo plazo./.

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