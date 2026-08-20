Periódico Nikkei Asia destaca potencial de los semiconductores para el crecimiento de Vietnam

Hanoi (VNA) - El periódico electrónico japonés Nikkei Asia destacó que el desarrollo de la industria de semiconductores está cambiando la trayectoria económica del Sudeste Asiático y acercando a Vietnam y Filipinas al objetivo de incorporarse al grupo de países de ingresos altos.

En un artículo publicado el 18 del presente mes, el diario consideró que el rápido desarrollo de la industria de semiconductores está abriendo oportunidades para que Vietnam pase de un modelo de crecimiento basado en gran medida en la mano de obra y la producción a sectores de mayor valor añadido.

Según la clasificación actualizada en julio de 2026 por el Banco Mundial (BM), Vietnam pertenece actualmente al grupo de países de ingresos medianos altos.

Nikkei Asia señaló que, para seguir elevando el nivel de ingresos, Vietnam necesita reducir gradualmente su dependencia de la mano de obra barata y desarrollar industrias de alta tecnología y alto valor añadido.

El país ha elevado sus ingresos gracias a un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. La firma de numerosos acuerdos comerciales con países y regiones de todo el mundo ha ayudado a atraer inversión extranjera y, al mismo tiempo, a formar centros de producción de componentes electrónicos y equipos eléctricos.

En el sector de los semiconductores, en junio pasado, la empresa surcoreana LG Innotek anunció un plan para construir en Vietnam una fábrica de materiales de sustrato para semiconductores, con una inversión total prevista de unos mil millones de dólares.

Vietnam también busca ampliar su participación en la cadena de valor de los semiconductores, pasando de etapas posteriores como el ensamblaje, el empaquetado y las pruebas a procesos con mayor contenido tecnológico, como el diseño y la fabricación de circuitos integrados sobre obleas de semiconductor.

El artículo se publicó en línea en https://asia.nikkei.com el 18 de agosto. Foto: VNA

De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores, Vietnam se ha fijado como objetivo formar a más de 50.000 ingenieros y licenciados para este sector para 2030.

Nikkei Asia enfatizó que el desarrollo de las industrias de semiconductores y electrónica puede generar un impulso adicional para el crecimiento económico de Vietnam, en un contexto de creciente demanda mundial de productos destinados a la inteligencia artificial (IA).

Para aprovechar esta oportunidad, Vietnam necesita seguir mejorando la calidad de sus recursos humanos y su capacidad de investigación y desarrollo, así como reforzar su participación en las etapas de mayor valor añadido de la cadena de suministro, comentó./.

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