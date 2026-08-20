Parlamento vietnamita propone reducir ámbito de aplicación de pena de muerte

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam analizó hoy el proyecto de Código Penal (modificado) en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI legislatura.



El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, presentó la propuesta y señaló que la modificación del Código Penal tiene como objetivo institucionalizar las orientaciones del Partido sobre la reforma judicial, la construcción del Estado de derecho, la prevención y lucha contra la delincuencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la integración internacional y la reducción gradual del ámbito de aplicación de la pena de muerte.



El proyecto legislativo consta de tres partes, 25 capítulos y 415 artículos. Entre las novedades figura la incorporación de disposiciones sobre los grupos delictivos organizados y el delito de creación o participación en organizaciones criminales, con el fin de establecer una base jurídica para prevenir y actuar tempranamente contra estas actividades, así como internalizar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.



El Cóidgo reformado también tipifica 9 delitos nuevos en ámbitos como la economía, la ciberseguridad, las tecnologías avanzadas, el medioambiente, la seguridad pública y la proliferación de armas de destrucción masiva.



Además, modifica y complementa determinadas conductas previstas en los delitos existentes para subsanar vacíos legales y responder a las exigencias de prevención y lucha contra la delincuencia en la nueva situación.



Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la propuesta de reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte, eliminándola para seis delitos y manteniéndola únicamente para cuatro: traición a la patria, asesinato, terrorismo y producción ilegal de estupefacientes.



Según la propuesta, la reducción del ámbito de aplicación de la pena capital busca institucionalizar las orientaciones del Partido, adecuarse a las tendencias legislativas progresistas y, al mismo tiempo, reforzar la posición de Vietnam en la cooperación judicial penal, la extradición y la asistencia judicial internacional.



El proyecto también propone eliminar la sanción de prohibición de movilizar capitales para las personas jurídicas comerciales que cometan delitos y, en términos generales, duplicar las multas y los umbrales económicos establecidos en numerosos tipos penales.



Al presentar el informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, coincidió en términos generales con la necesidad de reformar el Código Penal y subrayó que se trata de una ley fundamental, con un amplio impacto en numerosos ámbitos de la vida socioeconómica.



La Comisión pidió al organismo encargado de la redacción continuar revisando cuidadosamente las disposiciones para garantizar la plena y correcta institucionalización de las nuevas orientaciones, resolver las dificultades surgidas en la práctica y asegurar la coherencia, uniformidad y viabilidad del sistema jurídico.



En cuanto a la política de clemencia, manifestó su acuerdo general con la incorporación de disposiciones que permitan aplazar o eximir de responsabilidad penal determinados actos ilícitos que hayan causado perjuicios económicos, pero que hayan tenido como objetivo el desarrollo socioeconómico o la garantía de la defensa y la seguridad nacional, siempre que no respondan a fines de corrupción y hayan generado beneficios para la localidad o el país.



No obstante, consideró necesario establecer de manera concreta los delitos a los que podría aplicarse esta política, a fin de evitar que sea utilizada para legitimar irregularidades de carácter económico.



Algunas opiniones propusieron estudiar la incorporación de disposiciones para sancionar las infracciones relacionadas con la operación de aeronaves no tripuladas y con la vulneración de las normas relativas a exámenes, evaluaciones, procesos de admisión y formación./.

VNA