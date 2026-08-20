Provincia vietnamita intensifica lucha contra pesca ilegal

Lam Dong, Vietnam (VNA) –El Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Lam Dong, en coordinación con las autoridades competentes, lanzó una campaña intensiva contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), que se prolongará hasta mediados de septiembre próximo.



Las fuerzas participantes aplicarán medidas coordinadas para combatir la pesca IUU y resolver las deficiencias existentes, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE). Se reforzarán la divulgación y educación jurídica entre propietarios de embarcaciones y capitanes, especialmente sobre las normativas y sanciones de Vietnam y otros países, así como la responsabilidad de la población en la denuncia de infracciones.



El teniente coronel Ha Anh Tuan, jefe de la Estación de la Guardia Fronteriza de Phuoc Loc, afirmó que combatir la pesca ilegal no es solo una tarea inmediata, sino también una responsabilidad a largo plazo para garantizar el desarrollo sostenible de la pesca vietnamita y su integración internacional.



“Proteger los recursos pesqueros hoy significa proteger los medios de vida de los pescadores a largo plazo”, subrayó, asegurando que las fuerzas intensificarán la vigilancia y las patrullas para detectar y sancionar las infracciones y evitar que los barcos vietnamitas entren en aguas extranjeras.



Desde comienzos de 2026, el Comando de la Guardia Fronteriza local ha movilizado 28 embarcaciones y lanchas, con 148 efectivos, para realizar patrullas y controles contra la pesca IUU. Las estaciones fronterizas han organizado 901 patrullas con 3.590 efectivos y han inspeccionado 4.354 barcos pesqueros.



El coronel Pham Xuan Do, subcomandante del Comando de la Guardia Fronteriza provincial, pidió revisar especialmente las embarcaciones no registradas, las que no reúnen las condiciones para operar, las de alto riesgo de cometer infracciones IUU y las que operan habitualmente fuera de la provincia.



También exigió controlar el 100 % de los barcos que entran y salen de los puertos y reforzar las patrullas marítimas y costeras.



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Lam Dong cuenta con 8.177 barcos pesqueros, todos registrados en la base nacional VNFishbase. De ellos, el 87,82% de los barcos de 12 metros o más tiene inspección técnica vigente; el 91,25% de los barcos de 6 metros o más dispone de licencia de pesca vigente; el 91,11% de los barcos de 15 metros o más cuenta con certificado de seguridad alimentaria vigente; y el 99,42% de estos últimos ha instalado dispositivos de geolocalización (VMS)./.





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