Vietnam se propone digitalizar procedimientos penales

Hanoi (VNA) - Al continuar con los programas de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura examinó hoy los informes relacionados con el proyecto del Código de Procedimiento Penal (modificado).



En sus palabras, el presidente de la Fiscalía Suprema Popular, Nguyen Huy Tien, declaró que el proyecto de ley consta de 514 artículos y se centra en seis grandes grupos de cuestiones.



En concreto, se centra en reformar las normas procesales para hacerlas ágiles y eficientes; simplificar procedimientos, reducir el papeleo y los requisitos de certificación innecesarios, y estandarizar los procesos legales.



Además, el proyecto de ley añade casos en los que el procedimiento penal se inicia a petición de la víctima y casos en lo que no se inicia el enjuiciamiento legal, entre otros, garantizando así la coherencia con las disposiciones del Código Penal (modificado).



Cabe destacar que, por primera vez, el proyecto de ley define el concepto de "litigios electrónicos" y establece principios para garantizar que las actividades procesales en el entorno electrónico se lleven a cabo de conformidad con la ley.



También establece normativas sobre expedientes judiciales electrónicos, digitalización de documentos, interconexión e intercambio de datos, notificación y recepción electrónica de documentos procesales y juicios en línea.



Asimismo, busca perfeccionar la normativa sobre cooperación internacional para garantizar su coherencia con las leyes relativas a la asistencia jurídica mutua en materia penal, la extradición y otras disposiciones nuevas. En particular, mejora el mecanismo para tramitar las solicitudes de enjuiciamiento de ciudadanos vietnamitas cuya extradición haya sido denegada, cumpliendo así con los requisitos para combatir la delincuencia transnacional.



A su vez, al presentar el informe de verificación, Phan Chi Hieu, jefe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, subrayó que el proyecto de Código modifica cinco principios y añade otros tres al sistema de principios fundamentales del procedimiento penal.



La Comisión considera que los principios fundamentales del procedimiento penal constituyen una cuestión de importancia crítica y primordial que rige todas las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, reiteró.



En consecuencia, el organismo redactor continúa revisando los contenidos modificados y complementados para garantizar que los principios fundamentales sirvan verdaderamente como conceptos rectores en la formulación de las normas específicas del Código de Procedimiento Penal y orienten las actividades prácticas de investigación y enjuiciamiento; así como para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Conclusión N.º 09-KL/TW del Buró Político del Partido relativa al perfeccionamiento de la estructura del sistema jurídico de Vietnam, recomendó./.

VNA