Política

Ciudad Ho Chi Minh y empresa surcoreana cooperan en desarrollo urbano inteligente

Ciudad Ho Chi Minh y Korea Land & Housing Corporation de Corea del Sur cooperarán en desarrollo de ciudades inteligentes, parques industriales y viviendas sociales.

Acto de rúbrica (Foto: VNA)
Acto de rúbrica (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh y Korea Land & Housing Corporation (LH), empresa estatal de Corea del Sur, firmaron hoy un memorando de entendimiento (MoU) sobre un programa de asociación para el crecimiento urbano, destinado a promover nuevas zonas urbanas inteligentes, parques industriales y otros proyectos en la metrópoli del sur.

En virtud del MoU, ambas partes compartirán conocimientos e intercambiarán información sobre desarrollo urbano y organizarán conjuntamente seminarios para conocer mejor los marcos jurídicos y las tendencias de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh y Corea del Sur. También estudiarán e identificarán proyectos prioritarios”.

El Departamento municipal de Finanzas desempeñará un papel activo en la identificación de terrenos para zonas urbanas inteligentes, parques industriales, viviendas sociales y viviendas para trabajadores, además de proporcionar los datos necesarios al socio surcoreano. Ambas partes trabajarán para atraer a empresas coreanas a estos proyectos.

El director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, Hoang Vu Thanh, afirmó que el MoU no solo es importante para la cooperación internacional, sino también para crear un nuevo mecanismo que permita conectar los conocimientos y experiencias internacionales con las necesidades específicas de desarrollo de la ciudad.

Expresó su esperanza de que LH actúe como un puente importante entre Ciudad de Ho Chi Minh y las empresas, inversores y socios surcoreanos, contribuyendo a movilizar recursos adicionales para el desarrollo de la ciudad.

El cónsul general de Corea del Sur en Ciudad Ho Chi Minh, Jung Jung Tae, señaló que la estrategia de desarrollo de la metrópoli del sur comparte numerosas similitudes con la experiencia surcoreana en desarrollo urbano, especialmente en la conexión integrada entre nuevas zonas urbanas, vivienda pública, parques industriales, transporte regional e infraestructura urbana.

Añadió que la experiencia de LH podría contribuir en varios ámbitos que Ciudad Ho Chi Minh está impulsando, entre ellos el desarrollo urbano policéntrico, el desarrollo orientado al transporte público (TOD) en torno a las estaciones ferroviarias, la renovación y reurbanización, la conexión entre centros industriales y logísticos y zonas residenciales, así como el desarrollo urbano sostenible y resiliente frente al cambio climático.

LH es una importante empresa estatal de Corea del Sur que ha planificado y desarrollado con éxito parques industriales de gran escala y proyectos nacionales clave de infraestructura.

Ahn Byung Kon, director general de la Oficina de Negocios Globales de LH, afirmó que la corporación espera aprovechar su experiencia y conocimientos especializados en el desarrollo de grandes parques industriales y ciudades inteligentes para contribuir al desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA
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