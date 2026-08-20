Can Tho y el Banco Mundial unen esfuerzos para impulsar inversión pública

Can Tho, Vietnam (VNA) - Vuong Quoc Nam, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad vietnamita de Can Tho, mantuvo hoy una reunión de trabajo con una delegación del Banco Mundial (BM) sobre un programa de asistencia técnica destinado a reformar la gestión de las finanzas públicas locales en esta localidad sureña.



El BM y la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) han seleccionado a Can Tho como una de las localidades participantes en el programa.



Quoc Nam señaló que Can Tho está entrando en una nueva etapa, con un espacio de desarrollo ampliado, crecientes necesidades de infraestructura y un papel cada vez más importante en el delta del Mekong, particularmente en la conectividad del transporte, la logística, el desarrollo urbano, el comercio, los servicios, la agricultura y la respuesta al cambio climático.



La ciudad busca el apoyo técnico del BM para mejorar la planificación fiscal a medio plazo, las previsiones de ingresos y gastos, la evaluación de la sostenibilidad fiscal y la gestión de la inversión pública.



Para el período 2026-2030, Can Tho prevé racionalizar su cartera de inversiones públicas y concentrar los recursos en infraestructuras clave, proyectos de conectividad regional y obras resilientes al cambio climático con un fuerte impacto socioeconómico.



Ante la limitación de los recursos presupuestarios locales, la ciudad prevé movilizar una combinación de fondos centrales y locales, asistencia oficial para el desarrollo (AOD), préstamos concesionales, asociaciones público-privadas e inversiones privadas, garantizando al mismo tiempo que el endeudamiento se mantenga dentro de una capacidad sostenible de servicio de la deuda.



Christopher Gilbert Sheldon, director interino del Banco Mundial para Vietnam, Camboya y Laos en la región de Asia-Pacífico, afirmó que el programa llega en un momento importante, cuando Can Tho aspira a alcanzar un crecimiento de dos dígitos y enfrenta una creciente demanda de inversiones en infraestructura, logística y resiliencia climática.



Subrayó que el objetivo debe ser gastar de manera más estratégica y no simplemente aumentar el gasto, mediante una selección cuidadosa de los proyectos y una gestión de todo su ciclo de vida, incluidos los costos de operación y mantenimiento.



En el marco del programa 2026-2030, el BM proporcionará conocimientos técnicos, herramientas analíticas y experiencia internacional para fortalecer la capacidad institucional, la competitividad y el desarrollo sostenible de Can Tho.



La ciudad se ha fijado como objetivo alcanzar un crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR) del 10% en 2026, frente al 6,7% registrado en el primer semestre, y se ha comprometido a coordinar estrechamente con el BM y SECO para garantizar la implementación eficaz del programa./.

Đặng Thu Trang