Medio ambiente

Premier exige medidas preventivas ante el riesgo de lluvias intensas en el norte

El Primer Ministro exige a las localidades adoptar de forma proactiva medidas ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas, inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en las regiones del Norte y el Centro-Norte de Vietnam.

La provincia de Thanh Hoa está acelerando urgentemente la construcción de diques y terraplenes críticos. (Fuente: VNA)
La provincia de Thanh Hoa está acelerando urgentemente la construcción de diques y terraplenes críticos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Primer Ministro exige a las localidades adoptar de forma proactiva medidas ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas, inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en las regiones del Norte y el Centro-Norte de Vietnam.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung firmó y promulgó hoy el Despacho Oficial No. 54/CD-TTg del Primer Ministro al respecto. El documento fue enviado a las localidades relacionadas, al Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, así como a ministerios, sectores y organismos competentes.

Según el Despacho Oficial, desde comienzos de 2026 los desastres naturales, especialmente las crecidas repentinas, las inundaciones súbitas y los deslizamientos de tierra, han causado 52 personas muertas, 80 heridas, 173 viviendas colapsadas y más de 23 mil viviendas dañadas.

De acuerdo con las previsiones, debido a la influencia de una zona de convergencia tropical, desde la noche del 17 hasta el final del 21 de agosto, el Norte y el Centro-Norte podrían registrar lluvias intensas y generalizadas, con precipitaciones de entre 150 y 300 milímetros y más de 450 milímetros en algunos lugares.

Las lluvias prolongadas, tras varios episodios consecutivos de precipitaciones, aumentarán el riesgo de crecidas en los ríos y arroyos de las zonas altas, inundaciones en áreas bajas y urbanas, así como inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en las regiones montañosas y de media montaña. En el mar también podrían producirse tornados, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

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Inundaciones en la provincia de Phu Tho. (Fuente: VNA)



El primer ministro exigió a los ministerios, sectores y autoridades locales seguir de cerca la evolución meteorológica y aplicar de manera decidida y oportuna medidas de prevención, respuesta y mitigación de las consecuencias de los desastres naturales, sin permitir bajo ninguna circunstancia que las autoridades se vean sorprendidas o actúen con pasividad.

Los ministros y los presidentes de los Comités Populares provinciales son responsables ante el Gobierno y el Primer Ministro en caso de retrasos, negligencia o falta de previsión que provoquen pérdidas de vidas humanas.

Los organismos competentes deben mantener un servicio de guardia permanente, reforzar las previsiones, las alertas y la difusión oportuna de información sobre la situación de las lluvias y las inundaciones.

Asimismo, deben garantizar la seguridad de diques, embalses, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, escuelas, centros sanitarios y obras de infraestructura vial e hidráulica en construcción.

Los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública deben mantener preparadas sus fuerzas y coordinarse con las localidades para evacuar a la población de las zonas peligrosas, desplegar operaciones de búsqueda y rescate y contribuir a mitigar las consecuencias de los desastres.

Los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades deben dirigir las labores de respuesta, informar oportunamente a la población y revisar y evacuar a los habitantes de las zonas con riesgo de inundaciones profundas, crecidas repentinas, inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra, prestando especial atención a las personas mayores, los niños y otros grupos vulnerables.

Las localidades también deberán adoptar medidas para facilitar el drenaje y prevenir anegamientos, inspeccionar y despejar los cauces, garantizar la seguridad vial en zonas de vados, pasos inundables y carreteras con riesgo de inundación o deslizamiento, mantener servicios de guardia y asegurar la seguridad de diques y embalses, además de proporcionar alimentos y artículos de primera necesidad a las personas afectadas.

La Televisión de Vietnam y la Radio Voz de Vietnam tienen la responsabilidad de informar oportunamente sobre la evolución de los desastres naturales y reforzar la orientación a la población sobre las medidas y habilidades necesarias para hacer frente a las lluvias intensas, las inundaciones, las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra./.

VNA
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