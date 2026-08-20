Política

Vietnam resuelto a prevenir fraude de origen y tránsito ilegal de mercancías

En el proceso de integración económica internacional, Vietnam ha asumido firmes compromisos internacionales para combatir todas las formas de fraude comercial, y coopera estrechamente para garantizar su estricto cumplimiento, siendo sus esfuerzos ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En el proceso de integración económica internacional, Vietnam ha asumido firmes compromisos internacionales para combatir todas las formas de fraude comercial, y coopera estrechamente para garantizar su estricto cumplimiento, siendo sus esfuerzos ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.

Así lo declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, al responder a una pregunta de un periodista sobre la reciente identificación por parte de Estados Unidos de 40 socios comerciales que podrían ser utilizados para eludir aranceles, entre ellos Vietnam. Según esto, las mercancías son trasladadas a través de un tercer país para beneficiarse de aranceles más bajos y evitar los gravámenes elevados impuestos por Estados Unidos.

Thu Hang afirmó que Vietnam aboga por promover una cooperación comercial saludable con sus socios sobre la base de la libertad, la equidad y el beneficio mutuo, de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales, así como con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Al mismo tiempo, el país ha venido centrando sus esfuerzos en el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la capacidad para hacer cumplir los marcos jurídicos y las normas destinadas a combatir, en particular, el fraude relacionado con el origen de las mercancías y, en general, el fraude comercial, con el firme propósito de impedir el fraude de origen y el tránsito ilegal de mercancías.

En este sentido, dijo que Vietnam continurá intercambiando opiniones sobre las preocupaciones de la parte estadounidense con un espíritu constructivo y en consonancia con la relación de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.

Consideró que los intercambios contriburán a mantener un desarrollo estable y mutuamente beneficioso de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así como a construir un entorno de inversión y negocios transparente y saludable en Vietnam./.

VNA
#fraude #Vietnam #Le Thi Thu Hang
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