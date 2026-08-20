Copa ASEAN 2026: Xuan Son, clave para que Vietnam alcance la final

Hanoi (VNA) - Los medios de comunicación de la región han destacado al delantero Nguyen Xuan Son como el factor decisivo en la victoria de Vietnam por 4-0 en el marcador global sobre Malasia en las semifinales de la Copa ASEAN 2026. El atacante marcó dos goles en el partido de vuelta, que Vietnam ganó 2-0, y ayudó a la selección defensora del título a sellar su pase a la final.



El sitio web de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) destacó especialmente la decisión del entrenador Kim Sang Sik de hacer entrar a Xuan Son en el minuto 60.



¨El suplente Nguyen Xuan Son marcó en los minutos 62 y 89, permitiendo finalmente a Vietnam superar al portero Azri Ghani, quien había mantenido vivas las esperanzas de Malasia de lograr una remontada inesperada con una actuación que frustró al equipo local durante todo el encuentro en el estadio My Dinh, señaló la AFC.



La organización continental destacó la gran actuación del guardameta malasio Azri, que realizó varias paradas importantes en la primera mitad. Sin embargo, la entrada de Xuan Son resultó decisiva para romper el planteamiento defensivo de Malasia.



Los medios malasios también centraron su atención en el delantero vietnamita. Stadium Astro describió a Xuan Son como el jugador que acabó con las esperanzas de Malasia de alcanzar por primera vez en casi una década la final del campeonato del Sudeste Asiático. El atacante marcó tres goles en las dos semifinales, contribuyendo a la victoria global de Vietnam por 4-0.



Bharian señaló que el punto de inflexión llegó con la entrada de Xuan Son, cuya fortaleza física y capacidad de definición causaron grandes problemas a la defensa malasia. Por su parte, New Straits Times afirmó que Malasia aún puede sentirse orgullosa de su trayectoria hasta las semifinales pese a la derrota.



La victoria de Vietnam prepara una tercera final consecutiva de la Copa ASEAN contra Tailandia. Los medios tailandeses han prestado especial atención al estado de forma de Xuan Son, al que consideran una de las mayores amenazas para su selección.



Siamsport señaló que el delantero tuvo un impacto inmediato tras entrar al campo y se ha convertido en una gran preocupación para Tailandia de cara a la final a doble partido. Thairath recordó que el enfrentamiento de este año repetirá la final de la Copa ASEAN 2024, en la que Vietnam se impuso a Tailandia por 5-3 en el marcador global.



En Corea del Sur, Chosun Biz elogió al entrenador Kim tras la victoria sobre Malasia. El periódico señaló que, si Kim conduce a Vietnam al triunfo frente a Tailandia en la final a doble partido, se convertirá en el primer técnico en llevar a Vietnam a defender con éxito el título de la Copa ASEAN.



El partido de ida de la final de la Copa ASEAN 2026 entre Vietnam y Tailandia se disputará el 22 de agosto en el estadio Rajamangala de Bangkok, mientras que la vuelta está prevista en Vietnam el 26 de agosto./.





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