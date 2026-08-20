Aficionados festejan el pase de Vietnam a final de la Copa ASEAN

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Miles de aficionados en la calle peatonal Nguyen Hue, en Ciudad Ho Chi Minh, vivieron una experiencia emocionante cuando la selección nacional de Vietnam derrotó 2-0 a Malasia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026, asegurando así una victoria global de 4-0 y clasificándose a la final.



En el juego desarrollado la víspera en Hanoi, con la ventaja de dos goles en el partido de ida y del campo local, el equipo vietnamita utilizó la táctica de ataque, lo que le brindó numerosas ocasiones de gol, sin embargo, jugadores como Dinh Bac, Quang Hai y Hoang Hen no pudieron aprovecharlas.



En la segunda mitad, gracias al cambio técnico del entrenador Kim Sang Sik, el delantero suplente Nguyen Xuan Son abrió el marcador con un disparo de corta distancia en el minuto 62.



Antes de que terminara el choque, Nguyen Xuan Son volvió a brillar. Al recibir un pase de Dinh Bac, aceleró y superó a un defensa malasio, enfrentó al portero y anotó su segundo gol en el minuto 89.

Los aficionados en la calle peatonal Nguyen Hue. (Fuente: VNA)





Al sonar el pitido final, la alegría se extendió por la calle peatonal Nguyen Hue en Ciudad Ho Chi Minh. Miles de personas se pusieron en pie, ondeando banderas y coreando el nombre del equipo "Vietnam campeón".



Sonrisas, abrazos y momentos capturados con teléfonos móviles crean una imagen vibrante del amor por el fútbol en el corazón de Ciudad Ho Chi Minh.



No fueron solo los aficionados vietnamitas; muchos turistas extranjeros presentes en la calle peatonal Nguyen Hue también se sumaron a este ambiente especial.



De acuerdo con el calendario, Vietnam se medirá con Tailandia en la final.



El primer partido se llevará a cabo en campo tailandés el 22 del presente mes y el de vuelta se celebrará en Hanoi cuatro días después./.