Vietnam avanza a construir marca nacional en industrias culturales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La elaboración de la Ley de Desarrollo de Industrias Culturales generará un nuevo impulso institucional para conectar la cultura con la creatividad, los derechos de propiedad intelectual, el capital, la producción y el mercado, lo que coadyuvará a construir progresivamente una marca nacional, convertir la identidad vietnamita en un recurso para el desarrollo y reforzar el poder blando del país.



Nguyen Huy Dung, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, remarcó que su cartera tiene encomendada la tarea de estudiar y redactar la Ley de Desarrollo de Industrias Culturales mediante un procedimiento simplificado, con el objetivo de someterla a la consideración de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura en su período de sesiones de octubre de 2026.



Ciudad Ho Chi Minh fue elegida como primera parada de la ronda de consultas sobre el proyecto, que posteriormente continuará en las regiones norte y centro del país, además de incluir intercambios con expertos independientes y el estudio de experiencias internacionales.



Las industrias culturales figuran entre las grandes orientaciones del Partido y han sido concretadas mediante diversas estrategias de desarrollo del Gobierno. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) durante el período 2018-2025 se situó apenas entre el 4% y el 5%, lo que refleja una brecha considerable frente al objetivo de que estos sectores aporten al menos el 7% del PIB para 2030.



Por tal motivo, el proyecto de Ley de Desarrollo de Industrias Culturales busca establecer el reconocimiento jurídico de este sector dentro de la estructura económica y conectar toda su cadena de valor, con el propósito de generar avances significativos en términos de valor económico, exportaciones y atracción de inversiones estratégicas. Paralelamente, pretende promover la identidad, la marca nacional y el poder blando de Vietnam en el escenario internacional.



Una de las principales novedades del proyecto consiste en abordar el ecosistema de las industrias culturales como un sistema integrado, situando en el centro a las personas, los creadores, las empresas y los activos intelectuales.



En materia de recursos humanos, el borrador abre la posibilidad de que artistas y artesanos con una trayectoria y experiencia reconocidas participen en la enseñanza y transmisión de sus conocimientos y oficios. Asimismo, establece un marco de competencias para las industrias culturales y busca vincular la formación con las empresas, las instituciones artísticas y las necesidades del mercado.



El proyecto también propone aplicar los mayores incentivos a la inversión en infraestructuras destinadas a las industrias culturales, desde complejos creativos y espacios culturales hasta bases de datos y plataformas digitales.



Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la elaboración de la ley representa una oportunidad para convertir las necesidades surgidas de la práctica en mecanismos y políticas adecuados, impulsando las industrias culturales para que se conviertan en un nuevo motor de crecimiento y abran mayores espacios de desarrollo para la urbe.



Desde la perspectiva empresarial, Bui Viet Ha, directora de Relaciones Exteriores y Relaciones Públicas del Grupo Yeah1, valoró que las nuevas políticas contempladas en el proyecto responden de manera práctica a las necesidades de las empresas dedicadas a la producción de programas televisivos, contenidos digitales y productos para las redes sociales.



La compañía propuso establecer mecanismos de cooperación entre los centros de formación y las empresas, incentivando una mayor participación del sector empresarial en la capacitación y contribuyendo así a formar recursos humanos de alta calidad para las necesidades futuras del mercado.



La representante de Yeah1 también valoró la propuesta de emitir una “tarjeta cultural nacional” en formato electrónico e integrada con la cuenta de identificación electrónica. Según explicó, este instrumento podría evolucionar hacia un sistema de acumulación de puntos por actividades culturales, incentivando a los consumidores a participar no solo como receptores, sino también como creadores y promotores de la cultura a través de sus experiencias cotidianas.



Por su parte, Vo Anh Tai, subdirector general de la Corporación de Turismo de Saigón (Saigontourist), consideró que la futura ley debe fortalecer la cadena de valor intersectorial, conectando los recursos culturales con la creación de productos y destinos turísticos, así como con los servicios de alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, distribución y consumo.



Saigontourist propuso establecer mecanismos de contratación pública con empresas para desarrollar productos de turismo cultural de importancia nacional y especialidades características de cada localidad. Asimismo, consideró necesario definir claramente los mecanismos de asociación público-privada, contratación y asignación de tareas para aquellos productos con potencial para convertirse en marcas nacionales.



Una legislación facilitadora e incentivadora, capaz de resolver de manera efectiva los principales cuellos de botella sin generar nuevos procedimientos burocráticos, será fundamental para transformar las historias, el patrimonio y la capacidad creativa del pueblo vietnamita en productos culturales competitivos.



Sobre esta base, la marca nacional de las industrias culturales no se medirá únicamente por su facturación o su contribución al PIB, sino también por su capacidad para lograr que el mundo conozca, comprenda, elija y valore la identidad, los principios y los valores de Vietnam./.

VNA