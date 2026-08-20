Dak Lak prepara el Geoparque de Phu Yen para conquistar el reconocimiento de UNESCO

Dak Lak (VNA) - La provincia centrovietnamita de Dak Lak está implementando el proyecto de construcción del Geoparque de Phu Yen, con miras a obtener el reconocimiento como Geoparque Mundial de la UNESCO.

El objetivo no solo es lograr un reconocimiento internacional, sino también conservar los valores geológicos, naturales, culturales e históricos, aprovechar eficazmente este potencial para desarrollar un turismo sostenible, mejorar los medios de vida de las comunidades y promover la imagen de la zona oriental de Dak Lak.

Creado en 2024, el Geoparque de Phu Yen abarca cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y unos 1.000 kilómetros cuadrados de superficie marina, en 22 comunas y barrios de la zona oriental de Dak Lak. Con casi 189 kilómetros de costa, además de islas cercanas, formaciones rocosas, playas, lagunas y bahías, la zona posee destacados valores geológicos, paisajísticos, culturales y de biodiversidad. También es un espacio de intercambio cultural entre distintos grupos étnicos, como los Kinh, Hoa, Cham, Ede y Ba Na.

Según la Junta de Gestión del Geoparque de Phu Yen, la zona conserva numerosos vestigios geológicos de gran valor, entre ellos rocas metamórficas de entre 1.800 y 2.000 millones de años en Chop Chai, Mu U y Nhat Tu Son; y formaciones de basalto columnar de origen volcánico en Ganh Da Dia, Hon Yen y Hon Dun. Los manantiales de aguas termales de Phu Sen, Tra O y Lac Sanh, así como las lagunas de O Loan y Cu Mong y la bahía de Xuan Dai, son también testimonios de los procesos geológicos y de la interacción entre el continente y el océano.

Junto con el patrimonio geológico, el geoparque conserva numerosos valores culturales, incluidos tres sitios reconocidos como patrimonio nacional especial, 19 sitios de patrimonio nacional, más de 80 sitios de nivel provincial y cuatro patrimonios culturales inmateriales nacionales.

Festividades tradicionales como las ceremonias de homenaje a las ballenas y las regatas, junto con expresiones artísticas, están estrechamente vinculadas a la vida comunitaria. El arte del “bai choi” del centro de Vietnam, incluido el de Phu Yen, está inscrito por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La zona del geoparque también conserva numerosos oficios tradicionales, como la elaboración de salsa de pescado, papel de arroz, cestas de bambú, sal, cerámica, esteras de junco y tejidos de brocado.

Estos oficios ofrecen oportunidades para desarrollar el turismo experiencial, permitiendo a los visitantes participar directamente en los procesos de producción, conocer las historias de los artesanos y apreciar los valores culturales preservados en cada producto.

La diversidad de flora y fauna terrestre y acuática favorece asimismo el desarrollo del ecoturismo, el turismo de naturaleza, la educación ambiental y la acuicultura.

No obstante, algunos sitios patrimoniales todavía presentan limitaciones de infraestructura, mientras que las actividades de interpretación del patrimonio de algunas empresas turísticas carecen de profesionalidad y no transmiten plenamente sus valores científicos, culturales e históricos.

Dak Lak se propone construir un modelo de desarrollo sustancial, basado en la conservación y con las comunidades como protagonistas; establecer rutas de turismo geológico, experiencial, comunitario, educativo y de investigación; y conectar el patrimonio geológico con la cultura, la gastronomía, los oficios tradicionales y la agricultura local para crear una cadena de productos de mayor valor añadido.

El Subcomité de Geoparques Mundiales de la UNESCO de Vietnam continuará coordinándose con la provincia de Dak Lak y movilizando a expertos nacionales e internacionales para apoyar los estudios, completar el expediente y preparar las condiciones necesarias para el proceso de evaluación conforme a los criterios de la UNESCO./.

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