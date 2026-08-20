Política

Presidente de Asamblea Nacional de Costa de Marfil visitará Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, realizará una visita oficial a Vietnam del 23 al 26 de agosto por invitación de su homólogo Tran Thanh Man.

El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi. (Foto: Cancillería)
El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi. (Foto: Cancillería)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, realizará una visita oficial a Vietnam del 23 al 26 de agosto, por invitación de su homólogo vietnamita, Tran Thanh Man, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores./.

VNA
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