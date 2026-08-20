Vietnam y Singapur avanzan hacia una nueva asociación estratégica

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y la celebración del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur sentarán las bases políticas para profundizar los vínculos bilaterales y avanzar hacia una “asociación estratégica de nueva generación”, afirmó el embajador de Hanoi en Singapur, Tran Phuoc Anh.



Según el diplomático, la visita de Tran Cam Tu a la nación insular, prevista para los días 24 y 25 de agosto por invitación del Partido de Acción Popular de Singapur, junto con el diálogo estratégico, reviste una importancia estratégica, política y práctica, al abrir un nuevo canal de intercambio entre ambos Partidos. Este mecanismo permitirá abordar cuestiones de largo plazo relacionadas con las orientaciones de desarrollo nacional, la construcción del Estado, el desarrollo económico, la gobernanza social, la formación de cuadros y las transformaciones regionales y mundiales.



El embajador señaló que el diálogo también proporcionará una base política para concretar los contenidos de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. A su juicio, esta asociación solo adquirirá un significado real cuando se traduzca en programas concretos de cooperación y en nuevos ámbitos que complementen los sectores tradicionales, como el comercio, la inversión, la educación y la defensa y seguridad.



Entre las áreas de interés figuran la inteligencia artificial (IA), la economía digital, la innovación, la gestión urbana, el desarrollo de recursos humanos, la logística, las finanzas y la conectividad internacional, sectores en los que Singapur cuenta con experiencias que Vietnam considera relevantes.



Tran Phuoc Anh destacó que ambos países reúnen condiciones favorables para llevar la cooperación hacia ámbitos más sustanciales y acordes con las prioridades de desarrollo de Vietnam. Mientras Singapur avanza hacia una economía basada en la IA, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados, Vietnam busca impulsar el crecimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



En este contexto, la cooperación bilateral podría evolucionar de un modelo centrado principalmente en las inversiones singapurenses en Vietnam hacia otro basado en la investigación conjunta, la innovación, el desarrollo tecnológico y una mayor participación en las cadenas de valor regionales y mundiales.



El embajador consideró que uno de los principales significados de la visita es contribuir a configurar una nueva arquitectura para las relaciones bilaterales. Junto con los mecanismos entre Gobiernos, se reforzarían los vínculos entre los dos Partidos, Estados, Parlamentos, localidades y pueblos, mientras que el Diálogo Estratégico desempeñaría un papel de conexión en el plano político y estratégico.



En cuanto a las prioridades de cooperación, Tran Phuoc Anh expresó su expectativa de que el diálogo permita convertir las grandes orientaciones de ambos países en programas y proyectos concretos. En materia de economía verde y transición energética, Vietnam desea aprovechar las fortalezas de Singapur en tecnología, financiación verde, gestión y conectividad internacional para promover proyectos de energía limpia, créditos de carbono y economía circular.



La transformación digital, la IA y la innovación constituirán otro ámbito prioritario. Singapur posee experiencia en gobierno digital, gestión de datos, IA y ecosistemas de innovación, mientras que Vietnam cuenta con un amplio mercado, recursos humanos tecnológicos en crecimiento y una fuerte demanda de transformación digital. Por ello, ambos países podrían pasar del intercambio de experiencias al desarrollo conjunto de soluciones, centros de innovación, programas de formación y proyectos tecnológicos.



El mecanismo también podría contribuir a superar obstáculos en materia de inversión y conexión empresarial. Singapur figura entre los principales inversores en Vietnam, pero todavía existe un amplio potencial de cooperación en tecnologías avanzadas, semiconductores, logística, finanzas, ciudades inteligentes, salud, educación y nuevas industrias.



El embajador planteó la necesidad de conectar tres niveles: estrategia, políticas y proyectos. De este modo, las prioridades acordadas por los altos dirigentes podrían traducirse en mecanismos concretos y, posteriormente, en proyectos y resultados prácticos para las empresas.



Tran Phuoc Anh consideró asimismo que el valor del Diálogo Estratégico trasciende las relaciones bilaterales, ya que puede ayudar a ambos países a anticiparse a las nuevas tendencias regionales. Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral, la confianza política y la complementariedad de sus economías, Vietnam y Singapur pueden convertirse en socios pioneros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en ámbitos como la economía verde, la transformación digital, la IA, la energía limpia y la innovación.



Respecto a la ASEAN, el diplomático afirmó que ambos países comparten intereses fundamentales en la construcción de una comunidad unida, autónoma y capaz de adaptarse, así como en el mantenimiento de su papel central en la estructura regional.



En un contexto marcado por la competencia entre grandes potencias y nuevos desafíos económicos, tecnológicos, de seguridad y de cadenas de suministro, una mayor coordinación entre Vietnam y Singapur puede dar un nuevo impulso a la cooperación dentro de la ASEAN. Ambos países también pueden promover iniciativas de conectividad económica, transformación digital, economía verde y fortalecimiento de la capacidad de adaptación regional.



Tras subrayar que una ASEAN fuerte comienza por la confianza y la cooperación entre sus miembros, el embajador afirmó que Vietnam y Singapur continuarán coordinándose estrechamente para contribuir a mantener la unidad de la asociación, reforzar su papel central y consolidarla como un socio fiable, con voz y capacidad para contribuir a configurar el entorno estratégico regional./.

VNA